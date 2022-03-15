鳳凰酒店插旗台中！2層樓高室內樂園搬進飯店　早餐吃到下午1點

▲鳳凰酒店插旗台中！2層樓高室內樂園搬進飯店，還有彩虹賽車跑道，完全打中家長的心。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中柳川大樓已經閒置20年，但近期華麗轉身，搖身一變成為擁有260間客房的「鳳凰酒店」，預訂6月正式開幕，鎖定親子客群，館方將2層樓高樂園搬進室內，試營運迄今住房率幾乎滿載，4月份清明連假住房率也達8成；另全國最大文創設計旅店承億文旅宣布，攜手頂級婚宴品牌「萊特薇庭Light Wedding」，在高雄「承億酒店」打造一站式頂級婚宴體驗及宴會廳，預計6月開始接受宴會預訂，9月試營運。

鳳凰酒店B1規劃為多功能宴會廳「水星會所」，1樓為銀河大堂、太空酒吧，二樓區域為可容納450人的自助餐餐廳「鳳凰食號」，提供近千道料理，破天荒早餐從早上７點一路提供到下午１點鐘。

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▲台中鳳凰酒店8樓到10樓為卡樂親子主題客房。（圖／記者游瓊華攝）



酒店表示，3至10樓為客房，其中又以8樓到10樓卡樂親子主題客房最吸睛，館方還設置２層樓高星際樂園主題遊戲區，可以讓房客走出房門轉身就能到樂園玩，還有彩虹賽車道，完全打中家長的心，試營運以來周末訂房全滿，一路滿到４月份。

▲承億文旅宣布攜手頂級婚宴品牌「萊特薇庭」。（圖／承億文旅提供）



另外，砸下近3億元重金打造的高雄「萊特薇庭」宴會廳，位於承億酒店的9-11樓，其中9樓規劃為包廂，10樓、11樓合計可容納100桌宴席，起桌價1.8萬元起，搶攻南台灣頂級婚宴市場，推估每年可為新天地挹注2億元的營收。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，「萊特薇庭」的進駐，可為承億酒店帶來新人親友客房住宿商機，新天地著名的台式海鮮宴席，更可吸引高雄亞灣區的科技、新創公司頻繁的商務宴客需求。

承億文旅集團看準高雄亞洲新灣區兼具休閒及商務的龐大旅遊資源，砸下10億元重金打造五星級「承億酒店」，預計今年6月試營運，11月正式開幕，2023年營收挑戰14億元。