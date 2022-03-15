法師長太帥爆紅！粉絲擠爆寺廟狂拍　本人崩潰：出家比在家累

▲持善法師長得眉清目秀，顏值相當高。（圖／翻攝自微博，下同）

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大陸江蘇省南京市的靈谷寺近日出現誇張一幕。大批遊客連日湧入寺中，每個人手中都拿著照相機猛按快門，甚至出動無人機拍攝，然而他們拍的畫面卻不是寺廟美景，而是一位名為「持善法師」的和尚。據悉，持善法師長得眉清目秀，顏值相當高，吸引大批網友前往朝聖，讓他忍不住苦嘆「出家比在家累」。

綜合陸媒報導，南京的靈谷寺近期可謂是人山人海，每個人手中都拿著攝像機不停地拍攝，然而大家拍的並不是寺內美景，而是靈谷寺內的法師。只見持善法師站在窗邊念著經書，樣子看上去十分清秀，吸引遊客們不停地拍照，甚至還有人要求出家人走下樓、站在台階上擺姿勢，方便大家拍照。

▲粉絲擠爆寺廟狂拍。

據了解，持善法師到靈谷寺出家，本是為了遠離世俗，不料前陣子被一些攝影愛好者拍下照片，上傳網路後意外爆紅，連日吸引大批網友前往朝聖。誇張的是，靈谷寺內不僅站滿了人，甚至還有網友出動無人機，對持善法師進行空拍，只為了能完整捕捉到他的長相，讓本人無奈直呼「出家比在家累」。

對此，網友看法兩極，有人直言「出家人必須六根清淨、不惹凡塵，否則有害無益，法師還是自已俗念未清，如果不想被拍，不露面就沒事了」；另一派人則忍認為，「現在的人真是太浮躁了，出家人都不放過，不過法師這樣做也挺好的，滿足了攝影人，也為靈谷寺宣傳一波」。