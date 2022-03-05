7次酒測都失敗　6度醉駕男出怪招...警員全傻眼

▲陳男酒測時自打巴掌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名擔任保全的陳姓男子（45歲）2日傍晚騎機車遭警方攔查，他坦承在上班時有喝酒，希望警方「網開一面」，但警方不為所動要求他酒測，沒想到陳男怪招百出，在過程中5次不吹氣、2次吹氣不足，甚至還自打巴掌，讓員警也傻眼，最後認定他「拒測」，開出18萬罰單，警方還查出，陳男之前竟有6次酒駕前科，實在很誇張。

▲陳男酒測時十分不配合。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

左營警分局指出，文自派出所員警3日晚間6時許在左營區文莊路巡邏時，發現陳男騎車歪來歪去，疑似酒駕，便上前攔查，陳男一開始就坦承在上班時有喝酒，頻頻向警方求情，警方不為所動仍施以酒測。

沒想到過程中，陳男不是不吹氣，就是吹氣不足，試了7次還是測不出酒測值，陳男還自打巴掌，怪異的舉動讓員警也驚呆了，員警查出，陳男曾有6次酒駕前科，不可能不知道如何完成酒測，在多次告知陳男如何酒測及拒測法律效果後仍未果，認定陳男刻意消極推諉，便依道路交通管理處罰條例第35條第4項開立舉發單，處18萬元罰鍰，並當場移置保管機車，陳男須繳納完罰單後才能領回機車。

左營分局文自派出所長蘇瑋傑表示，許多酒後駕車的駕駛，假裝配合警方酒測實則根本未吹氣，以為警方就無可奈何，警方提醒有無拒絕接受酒測，並不以駕駛人有無親口表明拒絕接受測試為唯一準據，如果刻意消極推諉、拖延接受測試時間，也是拒測的一種，一樣可以開罰18萬元。