公視低級錯誤！42萬筆珍貴畫面「全被刪除」　急燒公帑補破網

▲公視近5年、約42萬筆數位建檔新聞片全遭刪除。（圖／翻攝公視官網）

圖、文／鏡週刊

財團法人公共電視新聞「片庫」驚傳重大災情，公視新聞部、客家電視台及台語台，自2017年起至今年1月以數位建檔的近42萬筆新聞資料畫面，竟遭維護廠商全數刪除，因沒有備份，也沒辦法回復，且這次犯下的低級錯誤已無從補救。

3月24日，公共電視文化事業基金會（下稱公視基金會）預定召開董監事會，要求負責數位資料建檔的公視新媒體部提出專案報告，議題是公視新聞部、客家電視台及台語台開台以來所有新聞畫面遭刪除殆盡一事，公視內部知悉此一議案後才驚覺新聞「片庫」發生重大慘案。

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據公視內部調查，今年2月6日，負責掌管數位資料建檔的公視基金會新媒體部，找來外包廠商日立公司執行數位資料備份作業，未料卻刪除全部片庫，目前已知儲存日期2017年至今年1月、累計42萬筆的新聞資料畫面檔案，已全數消失殆盡。

公視基金會獲知後緊急補破網，為讓新聞編採作業不受影響，向同為公廣集團的華視協調採購新聞畫面支援，並同步要新聞部各單位自行備份的檔案資料，回存新聞片庫以為補救，另針對廠商疏誤所造成的損失及因此衍生的額外成本，也將委請律師進行求償。



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