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故鄉味消失！台南70年老店「月底收攤」　在地人哀嚎：拜託不要啊

▲▼故鄉味消失！台南70年老店「月底收攤」　在地人哀嚎：拜託不要啊。（圖／翻攝阿港伯小吃店臉書）

▲台南麻豆阿港伯小吃店。（圖／翻攝阿港伯小吃店臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南麻豆阿港伯小吃店有著70年歷史，店內的湯品、米苔目和炒米粉都是老饕的最愛，離鄉遊子每每回到麻豆都一定會來品嚐。沒想到，阿港伯小吃店的老闆許燈港表示，年歲已高加上請不到員工，決定營業到3月底，讓不少在地人得知後相當難過。

阿港伯小吃店透過臉書發文表示，「國曆4月1日是愚人節，但是有一個事實會在這一日發生，阿港伯小吃店將在這一天正式熄燈了」，「目前員工的難覓，加上歲月不饒人，耗時工作心有餘力不足，現任負責人已有未來生活規劃，以及第三代有自己的工作理念。因此決定營業至3月底為止。」

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老闆表示，營業70年的傳統美食劃下休止符，讓許多消費者覺得有點惋惜，「只好說聲抱歉及無限的感恩！謝謝！」不少在地人看到後紛紛留言，「麻豆沒有好吃的米苔目和炒米粉」、「沒好吃的甜辣醬炒米粉了」、「好可惜，好喜歡你們家的所有湯跟米粉」、「太難過了，真的太難過了！阿港伯是我回麻豆的動力！每次從台北開著夜車回阿嬤家，一下交流道先到阿港伯報道吃著鮮美的米苔目」、「謝謝老闆，感謝您給我從小到大滿滿的回憶。這味道我會永遠記得，老闆您辛苦了」。

據悉，阿港伯小吃店是許燈港的父母許明、陳滿，於民國40年在中央市場007號攤販創立，之後遷移到新生南路（原圓環旁）持續經營27年，店內販售炒米粉、魚頭、虱目魚肚粥等經典小吃，且老闆多年維持著將第一筆收入捐給弱勢的習慣，是當地廣為人知的好老闆。

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