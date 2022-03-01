　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

228連假強力取締酒駕大執法　南警取締140件移送108件

▲台南市警局於228連假展開全國同步取締酒後駕車專案，3天共取締酒駕140件，其中涉公共危險罪108件，拒測12件，同車乘客受罰4件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局於228連假展開全國同步取締酒後駕車專案，3天共取締酒駕140件，其中涉公共危險罪108件，拒測12件，同車乘客受罰4件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局於228連假展開全國同步取締酒後駕車專案，除全日取締酒駕外，各分局依轄區易肇事及易酒駕時段、地點規劃路檢勤務，這次228連假3天共取締酒後駕車140件，其中涉公共危險罪108件，拒測12件，同車乘客受罰4件。

在台南市警方強力執法下，這次228連假酒駕受傷事故3件，較去年同期減少8件，無酒駕死亡事故，事故減少72％。

▲台南市警局於228連假展開全國同步取締酒後駕車專案，3天共取締酒駕140件，其中涉公共危險罪108件，拒測12件，同車乘客受罰4件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警交警大隊指出，憲法法庭2022年憲判字第1號判決指出，道交條例第35條第6項肇事強制抽血酒測違憲，不少民眾誤解車禍只要拒測就可以規避刑責，警方強調，一般攔檢拒測處新台幣18萬元罰鍰，並均應當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照，肇事拒絕或不能酒測，警方將依刑事訴訟法205-1條或「汽（機）車駕駛人肇事（交通事故）酒測處理作業程序」，向地檢署申請鑑定許可後強制抽血，若有酒精值即依公共危險罪移送，杜絕民眾酒駕違規僥倖心態。

市警交通警察大隊代理大隊長陳宇桓呼籲，千萬不要心存僥倖，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為回家唯一的路。

市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。

● 《ETTODAY新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
俄最猛攻勢還沒到！　美示警：絕對有能力拿下基輔
KID婚後首現身！　放話要「生3個小野人」
LIVE／俄投「炸彈之父」猛攻　烏平民死傷遍地畫面曝
BMW猛撞8車！26歲男「丟包女友」落跑　真實身分傻眼
忘還YouBike「隔3天才發現」！　名嘴算完租金崩潰
快訊／烏克蘭南部城市「機場驚爆巨響」！　俄軍團團包圍
越南正妹來台變「密醫」！　日賺30萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

監督不周！台中幼兒園集體虐嬰連環爆　社會局長4高官自請處分

台南污水接管戶數歷年最高　再生水供科技產業吸引投資！

228連假執法不鬆懈　學甲警取締酒駕勤務查獲毒品

太萌了！竊取兒童搖擺機　竊賊自不量力累得搬不動被逮

228連假強力取締酒駕大執法　南警取締140件移送108件

疑管線鏽蝕！冷凍廠氨水洩漏臭氣沖天　高市將開罰10萬-500萬

台南特色遊戲場典範　港濱公園工程遊戲場域設施漸趨完善

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商「比過年還誇張」

議員發起下載「反普丁、反戰爭」標語　吳音寧加入力挺

開幕1個月　高雄「SKM Park」11人受困電梯！6童卡半空嚇壞

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

監督不周！台中幼兒園集體虐嬰連環爆　社會局長4高官自請處分

台南污水接管戶數歷年最高　再生水供科技產業吸引投資！

228連假執法不鬆懈　學甲警取締酒駕勤務查獲毒品

太萌了！竊取兒童搖擺機　竊賊自不量力累得搬不動被逮

228連假強力取締酒駕大執法　南警取締140件移送108件

疑管線鏽蝕！冷凍廠氨水洩漏臭氣沖天　高市將開罰10萬-500萬

台南特色遊戲場典範　港濱公園工程遊戲場域設施漸趨完善

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商「比過年還誇張」

議員發起下載「反普丁、反戰爭」標語　吳音寧加入力挺

開幕1個月　高雄「SKM Park」11人受困電梯！6童卡半空嚇壞

肺炎鏈球菌疫苗無法預防染新冠　醫建議：半歲嬰可多施打一劑

3兒女罹病夫無力工作　台中婦撿回收養全家...警分局長號召送暖

世界跆拳道聯盟也加入制裁普丁！　撤銷他黑帶九段榮譽證書

LINE Bank、一卡通MONEY可互通了！　儲值、提領免手續費

10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋　外交部：安排搭周四班機返台

男女攀北大武山受傷求救　30人來回花5小時連夜送下山

今日烏克蘭明日台灣？　蘇貞昌批：這樣比擬不倫不類

他率領「車臣殺人機器」出戰：隨時可為普丁而死！曾躲過5次暗殺

KID婚後「每天都很幸福」　首現身放閃放話要「生3小野人」　

俄軍血腥轟炸！神人1招「掌握烏俄戰況」　紅點遍布爆鼻酸

地方熱門新聞

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

高雄SKM Park電梯受困！11人卡半空嚇壞

議員發起下載「反普丁、反戰爭」標語　吳音寧加入力挺

高雄冷凍廠氨水洩漏飄異味　環保局將開罰

台南228新增1例20581陰轉陽

太萌了！竊取兒童搖擺機

港濱公園工程遊戲場域設施漸完善

台灣燈會驚現「烏克蘭國旗色」　藍黃光束照耀高雄夜空

模板倉庫傍晚大火　堆積易燃物燒塌鐵皮廠房

228連假強力取締酒駕大執法

幼兒園衍生3家庭確診　桃園擴大採檢

228連假台南旅遊人氣旺

2021+桃園地景藝術節　推出「桃園宴」

桃園好市乘雙券　推第二波加碼200變2000元

更多熱門

相關新聞

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

Bye Bye太原夜市！被網友喻為台中最好逛的夜市–太原夜市將於今晚營業後熄燈。網友們趕來最後朝聖，根據《ETtoday東森新媒體》記者觀察，6點過後夜市內已經被擠得水洩不通，9點就有攤商高掛售罄，晚間10點停車場外還一堆車排隊等進場。生意好到連攤商也直呼「人潮比過年還誇張！」

連假單日湧2萬人次朝聖！　台中最好逛夜市今熄燈號

連假單日湧2萬人次朝聖！　台中最好逛夜市今熄燈號

台南交通局、警察局維護連假交通順暢

台南交通局、警察局維護連假交通順暢

台南228新增1例20581陰轉陽

台南228新增1例20581陰轉陽

馬賴未出席228活動　柯：盡量讓大家可對話

馬賴未出席228活動　柯：盡量讓大家可對話

關鍵字：

228連假酒駕執法

讀者迴響

熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

陸外交部：台灣不關日本的事

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

大學生出遊帶隊同學騎好快怎辦

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面