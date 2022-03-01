228連假強力取締酒駕大執法　南警取締140件移送108件

▲台南市警局於228連假展開全國同步取締酒後駕車專案，3天共取締酒駕140件，其中涉公共危險罪108件，拒測12件，同車乘客受罰4件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局於228連假展開全國同步取締酒後駕車專案，除全日取締酒駕外，各分局依轄區易肇事及易酒駕時段、地點規劃路檢勤務，這次228連假3天共取締酒後駕車140件，其中涉公共危險罪108件，拒測12件，同車乘客受罰4件。

在台南市警方強力執法下，這次228連假酒駕受傷事故3件，較去年同期減少8件，無酒駕死亡事故，事故減少72％。

市警交警大隊指出，憲法法庭2022年憲判字第1號判決指出，道交條例第35條第6項肇事強制抽血酒測違憲，不少民眾誤解車禍只要拒測就可以規避刑責，警方強調，一般攔檢拒測處新台幣18萬元罰鍰，並均應當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照，肇事拒絕或不能酒測，警方將依刑事訴訟法205-1條或「汽（機）車駕駛人肇事（交通事故）酒測處理作業程序」，向地檢署申請鑑定許可後強制抽血，若有酒精值即依公共危險罪移送，杜絕民眾酒駕違規僥倖心態。

市警交通警察大隊代理大隊長陳宇桓呼籲，千萬不要心存僥倖，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為回家唯一的路。

市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。

● 《ETTODAY新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。