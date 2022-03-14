俄稱「戰略走廊打通」！連接克里米亞與頓巴斯　亞速海港口城慘了

▲俄新社消息指出，戰略陸路走廊連接克里米亞與頓巴斯。（圖／翻攝自Google Earth）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯衛星通訊社14日報導，依據克里米亞共和國副總理穆拉多夫的說法，俄方已在烏克蘭境內建立連結克里米亞與頓巴斯地區的戰略陸路走廊，也已經「控制從克里米亞到馬力波的公路」。報導稱，這條路可讓俄軍及親俄部隊聯手作戰，也能讓俄軍進入亞速海沿岸多個主要港口城市。

CNN引述俄新社消息指出，這條陸路走廊是條戰略路線，連接克里米亞與馬力波。馬力波目前被俄羅斯及親俄分離主義軍隊包圍。儘管CNN表示目前無法獨立核實相關報導內容。

報導指，這條路線可讓身在克里米亞的俄軍部隊，與頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）士兵聯合作戰，同時能讓親俄大軍進入亞速海沿岸多個主要港口城市。

穆拉多夫（Georgiy Muradov）宣稱，這條公路也能成為向頓內茨克人民共和國解放區人民提供人道物資的助力，「成為克里米亞連接馬力波和頓巴斯工業區的的『重要幹線』。」

穆拉多夫進一步表示，有關克里米亞海港與亞速海重要港口至馬力波及別爾江斯克的貨運合作問題，現階段應該納入考量，「這是整個地區未來發展的保證」。

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