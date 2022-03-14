新北2線4警官開公務車遊花東　國家級追焦「後座載女人」慘了

▲新莊分局賴姓副分局長開警用偵防車載妻子旅遊被抓包 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊分局一名副分局長日前代表分局到台東參加公祭，卻提前休2天開著偵查隊公務偵防車，載妻子到花東旅遊，還拍照貼上臉書，第3天再去參加公祭，期間還使用公務油卡加油；沒想到在2月間，他又騎著警用公務機車，載妻子上陽明山遊玩，結果超速被拍照，罰單寄到警局才讓事件曝光，目前新北市警察局政風室正著手調查。

據了解，新莊分局賴副分局長在2021年12月1日，代表分局要到台東參加同仁父親告別式，事前有依規定向偵查隊借用公務偵防車，結果竟利用參加公祭之便，向分局提前請了11月29、30日2天假，開著偵防車載妻子到花東旅遊度假，每到景點都打卡拍照曬恩愛，更使用公務油卡加油後核銷。

本以為神不知鬼不覺，但仍東窗事發。由於賴副分局長要求分局配給他一部警用公務機車，做為在新莊轄區移動方便之用，但僅限於公務使用；根據警政署明文規定「警用機車不得做為上下班及私人使用」，但賴副分局長卻貪圖小利，每天騎警用機車上下班，往返北市住家和分局。

更甚的是，今年（2020年）2月間，他更騎著警用公務機車載著妻子到陽明山遊玩，過程中還超速被測速相機拍照，由於警用公務機車所有人均屬新北市警察局所有，違規罰單及照片順理成章寄送至市警局，負責的後勤科看到照片也嚇了一跳，如果在執行公務，怎麼會後座載一個女人，懷疑公器私用。

市警局政風室介入調查，得知當天是載著他妻子上山遊玩，隨後進一步調查使用公務車狀況，才發現賴副分局長花東曬恩愛之旅也是使用警用偵防車，行為涉及公務員貪污，如此知法犯法，貪圖小利，枉為一個分局的第二把交椅。

新北市警察局表示，確實有接獲檢舉本案，因為層級問題立即指派警察局政風室獨立調查中，就目前資料來看，應有派車不當等問題，本案將秉持不護短丶實事求是及 懲當其過原則，公正丶獨立調查，倘缺失查實將依規定從嚴議處。