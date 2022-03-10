國軍4貪官自毀「生化戰力」！13輛偵檢車爛爆　進水熄火照驗收

▲國防部退役上校吳明郎涉生物偵檢車弊案，還有560萬不明來源財產遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國防部2015年辦理「生物偵檢車」採購，當年陸軍上校整備組長吳明郎、少校邱雅姿等4軍官，涉嫌包庇廠商使用不實資料得標，等驗收發現引擎會進水熄火，乾脆拆解車體、變更測試項目護航，讓廠商賺得3億元，期間吳明郎密集到ATM小額存進超過560萬元不明財產，無法交代來源，台北地檢署10日依《貪污治罪條例》起訴吳等9人，並請求法院沒收不法所得。

國防部為提升國軍反恐、反生物作戰能力，2014年起籌畫辦理採購「生物偵檢車」，陸軍司令部化學兵處軍品整備組負責，在2015年10月由冠宇電訊公司以7.5億元取得13輛「生物偵檢車」標案，事後卻爆發車輛重要配備「生物偵檢器」有準確度不足等問題，檢調獲報後展開偵辦。

▲陸軍少校邱雅姿涉嫌變更測試項目標準，讓會熄火故障的生物偵檢車通過驗收。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查發現，冠宇電訊負責人陳銘宏，參與過多次國軍採購案，也曾因此吃上官司，這次他先由擔任美商 Research International代理商的兒子陳定均，變造RI公司的偵檢器「生物粒子偵測準確度」，從原本的80%拉高到90%，以達到國軍採購標準。

到2015年10月2日開標時，現已退役的上校整備組長吳明郎、少校邱雅姿坐鎮開標，化學訓練中心的江立裕、張瑞芳2名少尉軍官發現冠宇電訊的「雨淋測試」、「逃生口環境測試」2項文件不符標準，吳、邱仍指示放水通過審查，讓冠宇取得標案。

▲冠宇電訊負責人陳銘宏因生物偵檢車採購案獲利3億多元。（資料照／記者劉昌松攝）

2016年8月21日，財團法人車測中心為「生物偵檢車」進行涉水測試，車輛竟然因引擎進水而故障熄火，邱雅姿竟然又要求拆掉偵檢車最重要的作業車艙，以空車時速5公里的慢速涉水重測，並改變測試標準，讓冠宇的13輛生物偵檢車通過驗收，並分配各單位使用。

專案小組偵辦發現，在2014年7月到2018年5月，標案籌畫導驗收期間，吳明郎常在深夜10點到凌晨時段，密集外出在路邊操作ATM，小額存款到妻子和孩子的戶頭，累計560萬4000元，而吳明郎在役時的8萬薪資、退役時的9萬月退俸都是直接進入戶頭，無法交代這數百萬元來源，並堅稱沒有在採購案放水，把責任都推給下屬。

▲陸軍化訓中心少尉教官張瑞芳先前遭約談後，被諭令30萬交保。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查後，認定吳明郎和邱雅姿等4軍官涉嫌圖利罪嫌重大，和陳銘宏父子等冠宇公司5人，一併依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴，並請求法院對吳、陳從重量刑，同時宣告沒收吳明郎不銘財產560萬4000元，以及冠宇不法獲利3億357萬多元。