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林楚茵爆工總秘書長假傳聖旨　「該走的是蔡練生不是王文淵」

▲▼立委林楚茵院會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

台塑企業總裁王文淵14日宣布辭去全國工業總會理事長一職，主因3月3日全台大停電，在尚未釐清停電原因前，不宜發布新聞，但秘書長蔡練生仍違背指示，逕自於3月6日發出新聞稿。民進黨立委林楚茵質疑，蔡練生對政府的建言有多少是假傳聖旨，該走的是蔡練生，而不是王文淵。

王文淵14日上午透過新聞稿指出，有關3月3日全台大停電事故，工總發布新聞稿一事，自己認為尚須斟酌，待實際原因明朗之後再議。王文淵認為，身為工總理事長，無法節制工總秘書長執行業務，因此決定自即日起辭去工總理事長一職。

對此，林楚茵在臉書表示，蔡練生假傳聖旨，秘書長凌駕理事長的工總公信力何在，303停電調查真相沒有公布前，工總就發出新聞稿批評台灣的能源政策，第一時間楚茵就質疑明明有人為疏失的停電事件，工總的發言根本是牛頭不對馬嘴，沒有事實根據的建言根本無助產業發展。

林楚茵指出，上午王文淵發出新聞稿宣布辭去工總理事長，才發現原來一切都是秘書長蔡練生假傳聖旨，甚至不聽理事長王文淵的提醒，蔡練生一意孤行，甚至製造不必要的糾紛，試問工總縱容這種刻意搬弄是非，無事生波的秘書長，如何整合台灣產業，對政府的建言又有多少是假傳聖旨。

林楚茵批評，更可惡的是，蔡練生上午接受媒體訪問時，竟然還可以大言不慚的回應「王文淵並未告知辭職一事，平時也相當尊重王文淵」，但被問及是否與發佈新聞稿有關，他則透露新聞稿王文淵看過，也討論過，是不是有其他的壓力就不得而知。

林楚茵認為，這又是一個鐵打的衙門流水的官的官僚心態，攸關全台灣工業產業的公會，秘書長公然發出理事長不認同的新聞稿，有沒有違造文書，因此該走的不是王文淵，而是造謠生事的蔡練生。

▼台塑企業總裁王文淵宣布辭去全國工業總會理事長一職。（點圖放大／取自林楚茵臉書）

▲▼台塑企業總裁王文淵14日宣布，即日起辭去全國工業總會理事長一職。（圖／取自林楚茵臉書）▲▼台塑企業總裁王文淵14日宣布，即日起辭去全國工業總會理事長一職。（圖／取自林楚茵臉書）

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