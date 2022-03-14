搭北捷「左腳停正妹裙下」狂攝　專業級「偷拍鞋」組裝設計曝

▲凌姓男子用手機遠端遙控自組的偷拍設備，在捷運上偷拍女子裙底被眼尖乘客識破。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名凌姓男子利用自己批發電子儀器的專業，組裝偷拍設備在捷運車廂內隨機挑選裙裝女子下手，去年他在捷運文湖線犯案時，被一位眼尖乘客識破他藏在左鞋的偷拍鏡頭，朝上對著一位女乘客裙底，凌男當場被逮、到案均認罪，台北地院審酌他無前科、本案沒錄下不雅畫面，依無故窺視他人身體隱私部位罪判刑2月、緩刑2年，須支付公庫8萬元並接受法治教育課程2場次，可上訴。

凌男本案自行組裝的偷拍設備，是將攝影鏡頭藏在鞋內朝上，把具有錄影、即時影像功能的攝影主機藏在長褲裡，再用手機遠端遙控，能即時監看偷拍鏡頭所拍到的畫面，並下指令把影像存進主機外接的64GB記憶卡。

去年（2021年）8月31日上午8時許的上班尖峰時刻，凌男在身上架好偷拍設備，在捷運文湖線列車上隨機選中一位穿裙裝的女乘客，故意靠近對方，將藏有鏡頭的左鞋移到對方裙底停留。

一位眼尖乘客識破凌男的怪異舉動，提醒受害女乘客注意，女乘客報警，在中山國中捷運站當場逮捕凌男，搜出他藏在身上的「機絲」，檢方起訴他涉犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，法定刑最重可判刑3年。

凌男認錯，供稱已從手機螢幕看到受害女乘客的裙底風光，但還沒儲存完畢就被抓。法官指檢警確實沒發現本案被害人遭偷拍的畫面，因竊錄行為不罰未遂犯，改依法定刑同樣最重可判刑3年的無故窺視他人身體隱私部位罪論處，由於淩男無前科，因此輕判2月徒刑、得易科罰金6萬元。

法官並以凌男一時失慮犯案，應無再犯之虞，一併宣告凌男緩刑2年，但須支付公庫8萬元，並接受2場次法治教育課程，以深切記取教訓、增進尊重法治觀念，緩刑期間還須接受保護管束，若有違反，將會被撤銷緩刑，全案可上訴。