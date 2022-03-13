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快訊／台北萬華驚傳停電！初估千戶受影響　在地人逃出避難

▲▼快訊／台北萬華驚傳停電！初估千戶受影響　在地人逃出避難。（圖／翻攝我是萬華人）

▲台北市萬華區13日晚間傳出停電的消息。（圖／翻攝我是萬華人）

記者鄒鎮宇／綜合報導

303全台大停電後，各地零星出現停電、跳電的情況。沒想到，台北市萬華區13日晚間9時許傳出停電的消息，疑似為分支線某開關損壞，影響千戶停電，台電正進行搶修中。有在地人因停電而無法待在家中，直接逃到有電的地方等待，「請問來電了沒？在外避難中」。

許多在地人紛紛在臉書社團「我是萬華人」留言，「西園路2段停電」、「寶興街停電」、「我在光復橋旁邊也是」、「興義街停電」、「環河南路三段也停電」、「讓我們用愛發電吧」、「台電工作人員又不小踢到了喔」、「武成街燈剛剛閃一下，沒停電」、「我家10:18電來了」、「請問來電了沒？在外避難中」。

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對此，現任議員周威佑主任、臉書社團《我是萬華人》的版主邵維倫表示，和德里一帶停電，台電搶修中，「剛在線上也有看到和德里洪里長向台電通報。根據規模與線上通報情形來看是線路事故，台電正在處理中。」

邵維倫轉述，台電表示，萬華區西園路二段、環河南路三段、興義街、寶興街等一帶現發生事故停電中，台電人員已派員趕至現場搶修。 

另外，新北市林口區文化三路、文化二路 、中華一路、中山路、粉寮路等一帶今天下午3點56分，也因為配電線路設備故障饋線跳脫，造成1874戶停電，台電對此深表歉意，表示會加強設備巡檢及汰換。

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