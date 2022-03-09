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新店14歲少年墜樓亡　生前最後吐這句話...父母淚崩：要怎麼接受

▲▼墜樓意外。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲少年墜樓震驚住戶，父母心碎直呼，「要我們怎麼接受」。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店一名14歲少年9日凌晨從住家7樓墜落，附近住戶都被巨大聲響驚醒，其父母探頭往下一看，發現兒子已經倒在血泊之中，急忙報案並衝下樓，少年被抬上擔架前仍有一絲氣息，不幸送醫急救後仍宣告不治。父母淚崩直呼，「要我們怎麼接受！」而少年生前的最後一句話也曝光，詳細意外原因仍待釐清。

據了解，少年8日晚間因為手機被禁止使用，跟父母發生爭執，後來獨自回房生悶氣，到了9日凌晨突然決定外出，父母關心，「要去哪？」少年只回，「要出門走走」，父母心想「應該只是走走散心」就沒多說什麼，怎料過沒多久聽到一聲巨響。

▲▼墜樓意外。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲救護人員在現場為少年急救並協助送醫，現場遺留部分醫療物品。（圖／記者陳雕文翻攝）

「蹦！」的一聲，少年的父母朝窗外探頭一看…眼前的景象令他們心碎，兒子竟然倒在一樓血泊之中，急忙報案並衝下樓，面對隨後趕到的警方關心，「發生什麼事了呢？」少年的父母眼淚一直流，情緒激動無法言語。

少年全身多處骨折，經救護人員緊急CPR，送醫前還保有一絲氣息，但少年傷勢過重，經醫院急救後仍於凌晨2:24宣告不治，焦急等待的父母最後接到噩耗，再度淚崩直呼「要我們怎麼接受」，撕心裂肺的哭聲令人鼻酸。

警方調查，少年住在5樓，而7樓梯間的窗戶有被打開，初步推測少年想上樓吹風散心但不慎發生意外，已排除外力介入，後續將依程序報請檢察官相驗釐清死因，並協助家屬處理後事。

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