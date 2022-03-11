老婆愛上閨蜜甜喊「只能給我獨享」　人夫靠42頁鐵證贏了

記者黃翊婷／綜合報導

桃園陳姓男子2020年底發現結婚10年的蔡姓妻子態度日漸冷淡，心生疑惑，沒想到竟然查出妻子外遇黃姓閨蜜，兩人在LINE中互稱對方為「正宮」，還使用「愛妳」、「愛人」等詞語，顯然已經不是普通的朋友關係，他氣得一狀告上法院，求償30萬元。桃園地院簡易庭經審理，認為陳男提出的證據並無竄改之虞，最終判蔡、黃兩人應連帶賠償10萬元。

▲陳男發現妻子的外遇對象竟然是閨蜜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

陳男在判決書中主張，2010年與蔡女結婚之後，夫妻倆育有兩名未成年子女，但2020年底時他發現妻子態度日漸冷淡，查看手機之後，居然看到黃女和妻子用LINE聯繫頻繁，並互稱對方為「正宮」、「文青」，甚至有「我都一直偷偷找機會吃妳豆腐，妳都不想抱抱我」、「不然等著讓我親嗎？是差點想偷親了，不過還沒經過妳的同意，不能亂親」、「愛妳啊，妳不是知道嗎？」、「目前只能給我獨享喔，別人不許」等曖昧對話。

陳男表示，黃女與妻子是公司同事，她明知妻子已經結婚，仍像戀人一般互動曖昧、約會出遊，侵害他的配偶權，因此決定提告求償30萬元。

對於上述指控，蔡、黃兩人辯稱，陳男提出的對話紀錄都是文字檔，有竄改的可能，況且兩人是感情十分要好的閨蜜，「愛妳」、「愛人」等字詞不過是女性間的親暱對話，並未有任何踰矩行為，男方主張全屬臆測。

▲蔡女和黃女互傳「愛妳」、「愛人」等訊息，辯稱這只不過是女性間的親暱互動。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關）

不過，桃園地院簡易庭法官認為，陳男提出的對話紀錄內容長達42頁，時間從2020年8月到12月，對話內容多為蔡、黃兩人日常生活、工作、心情等瑣事分享，都不是對話者本人以外的第三人可以知悉、取得，進而得任意編造的，再對比兩人的LINE電腦版、手機版內容，發現與文字檔的日期、時間、內容、貼圖相同，IG貼文內容也與文字檔內容一致，因此認定這份證據並無經過編輯、竄改之虞。

法官接著說，蔡女在2021年12月的錄音檔中承認與黃女有牽手、擁抱、親脖子、親嘴巴等舉動，後來卻改口否認，但如果不是她本人與陳男這樣說，何需再提出解釋「我不確定我是不是喜歡女生，但是我覺得跟女生在一起我比較自在」、「只是欣賞她這個人」，加上她無法舉證錄音內容何處遭到竄改，因此不採信她的說詞。

法官指出，蔡、黃兩人在對話中互訴愛慕情意，宛如熱戀中的情侶互動，字裡行間皆顯露兩人已經投入愛戀情感，欲獨占享有彼此，況且想念、愛戀、擁抱、親吻等曖昧之對話，已經不是一般朋友或閨蜜之間的正常社交互動，最終認定她們確實侵害陳男的權益，判應連帶賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。