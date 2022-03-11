　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老婆愛上閨蜜甜喊「只能給我獨享」　人夫靠42頁鐵證贏了

記者黃翊婷／綜合報導

桃園陳姓男子2020年底發現結婚10年的蔡姓妻子態度日漸冷淡，心生疑惑，沒想到竟然查出妻子外遇黃姓閨蜜，兩人在LINE中互稱對方為「正宮」，還使用「愛妳」、「愛人」等詞語，顯然已經不是普通的朋友關係，他氣得一狀告上法院，求償30萬元。桃園地院簡易庭經審理，認為陳男提出的證據並無竄改之虞，最終判蔡、黃兩人應連帶賠償10萬元。

▲▼女生、閨蜜 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男發現妻子的外遇對象竟然是閨蜜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

陳男在判決書中主張，2010年與蔡女結婚之後，夫妻倆育有兩名未成年子女，但2020年底時他發現妻子態度日漸冷淡，查看手機之後，居然看到黃女和妻子用LINE聯繫頻繁，並互稱對方為「正宮」、「文青」，甚至有「我都一直偷偷找機會吃妳豆腐，妳都不想抱抱我」、「不然等著讓我親嗎？是差點想偷親了，不過還沒經過妳的同意，不能亂親」、「愛妳啊，妳不是知道嗎？」、「目前只能給我獨享喔，別人不許」等曖昧對話。

陳男表示，黃女與妻子是公司同事，她明知妻子已經結婚，仍像戀人一般互動曖昧、約會出遊，侵害他的配偶權，因此決定提告求償30萬元。

對於上述指控，蔡、黃兩人辯稱，陳男提出的對話紀錄都是文字檔，有竄改的可能，況且兩人是感情十分要好的閨蜜，「愛妳」、「愛人」等字詞不過是女性間的親暱對話，並未有任何踰矩行為，男方主張全屬臆測。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲蔡女和黃女互傳「愛妳」、「愛人」等訊息，辯稱這只不過是女性間的親暱互動。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關）

不過，桃園地院簡易庭法官認為，陳男提出的對話紀錄內容長達42頁，時間從2020年8月到12月，對話內容多為蔡、黃兩人日常生活、工作、心情等瑣事分享，都不是對話者本人以外的第三人可以知悉、取得，進而得任意編造的，再對比兩人的LINE電腦版、手機版內容，發現與文字檔的日期、時間、內容、貼圖相同，IG貼文內容也與文字檔內容一致，因此認定這份證據並無經過編輯、竄改之虞。

法官接著說，蔡女在2021年12月的錄音檔中承認與黃女有牽手、擁抱、親脖子、親嘴巴等舉動，後來卻改口否認，但如果不是她本人與陳男這樣說，何需再提出解釋「我不確定我是不是喜歡女生，但是我覺得跟女生在一起我比較自在」、「只是欣賞她這個人」，加上她無法舉證錄音內容何處遭到竄改，因此不採信她的說詞。

法官指出，蔡、黃兩人在對話中互訴愛慕情意，宛如熱戀中的情侶互動，字裡行間皆顯露兩人已經投入愛戀情感，欲獨占享有彼此，況且想念、愛戀、擁抱、親吻等曖昧之對話，已經不是一般朋友或閨蜜之間的正常社交互動，最終認定她們確實侵害陳男的權益，判應連帶賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
鹿希派現身北檢！　呼麻案「驗尿結果出爐」
快訊／她偷聽電話進場！　內線交易秒賺6千萬
陸劇男神閃婚　老婆正臉曝光「激似林志玲」
林北壞掉了！教召開「無敵星星」要全休　醫官曝好興奮畫面
快訊／1個月後解封？　陳時中：有這個可能
日本與烏同在宣言驚見繁中版！　悄對台灣傳1訊息
月薪「台北4萬、嘉義3萬」怎選？　鳳梨揭2優勢：我選嘉義

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鹿希派現身北檢！呼麻案「驗尿結果出爐」　檢方傳喚出庭

快訊／宋恭源女密友被起訴！獨扛「偷聽電話」　內線交易秒賺6千萬

屏東枋寮鄉長陳亞麟涉工程貪污　檢方二度搜索約談向法院聲押

老婆愛上閨蜜甜喊「只能給我獨享」　人夫靠42頁鐵證贏了

桃園美福倉儲工廠暗夜大火　悶燒逾10小時...警消持續灌救

男遭家暴增1.7成！　知名YouTuber遭新婚妻爆打...他提告求助

六都受家暴數字密碼出爐！　平均每天有243.2件...這縣市女性超可憐

快訊／彰化「2層樓木造屋」全面燃燒　16輛消防車布水線灌救

淡水男懷疑遭跟車　掏彈簧刀亂捅！騎士臉、胸、背、肩噴血倒地

女獸醫開玩笑鎖門　防疫所職員嗆「找人性侵妳」下場曝

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

當身障空氣！公車司機拒載6次　冒險「肉身擋車」被酸要拿牌子

鹿希派現身北檢！呼麻案「驗尿結果出爐」　檢方傳喚出庭

快訊／宋恭源女密友被起訴！獨扛「偷聽電話」　內線交易秒賺6千萬

屏東枋寮鄉長陳亞麟涉工程貪污　檢方二度搜索約談向法院聲押

老婆愛上閨蜜甜喊「只能給我獨享」　人夫靠42頁鐵證贏了

桃園美福倉儲工廠暗夜大火　悶燒逾10小時...警消持續灌救

男遭家暴增1.7成！　知名YouTuber遭新婚妻爆打...他提告求助

六都受家暴數字密碼出爐！　平均每天有243.2件...這縣市女性超可憐

快訊／彰化「2層樓木造屋」全面燃燒　16輛消防車布水線灌救

淡水男懷疑遭跟車　掏彈簧刀亂捅！騎士臉、胸、背、肩噴血倒地

女獸醫開玩笑鎖門　防疫所職員嗆「找人性侵妳」下場曝

鹿希派現身北檢！呼麻案「驗尿結果出爐」　檢方傳喚出庭

西蒙斯回費城遭狂噓大秀暴扣　瑞佛斯：為何要談論一個穿便服的人

憂通膨壓垮學校營養午餐　王婉諭：訂定專法建立採購、議價機制

先收藏起來！最強日本西九州旅遊攻略　三天兩夜玩遍長崎、佐賀

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！凌晨連發7符號　洩感情現況

快訊／桃園3國小二採全陰！鄭文燦宣布：下周一復課

快訊／宋恭源女密友被起訴！獨扛「偷聽電話」　內線交易秒賺6千萬

陸單日本土飆破新高！累計破千「397+703」　遍及18個省份

意外！歐洲央行提前結束QE　為年底升息鋪路

吳斯懷遭酸舔中　蘇貞昌：贊同中國不是台灣主流民意

老公忘了燒「前任定情信物」 被妻抓包！見肉麻情書笑瘋

社會熱門新聞

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

即／中和3屁孩開賓士狂飆　警開3槍1人中彈

快訊／台南驚傳情殺案！女「胸口被插1刀」慘死

陳其邁怒禁「高雄式騎法」！1天開出427張罰單

桃園工廠大火　可燃性溶劑全燃燒

興中街惡火藏詭異3巧合　台中人驚：真有王船

越籍女談分手被刺中心臟　送醫不治身亡

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

143台挖礦機藏洗車場　只賺4.2萬虛擬幣

蘿莉塔點名她「吃人夫」挨告　李沐晴出庭回擊

即／女密友偷聽宋恭源電話　內線交易賺6千萬

快訊／國3自小客車「180度翻覆」！汽油不斷流出2人受傷

他遭鎖門　嗆女獸醫「找人性侵妳」

更多熱門

相關新聞

夫3年行房不到10次　妻被催生到離婚

夫3年行房不到10次　妻被催生到離婚

桃園人妻小鳳（化名）因為與丈夫阿強（化名）觀念不合，導致結婚3年僅行房不到10次，公婆卻頻頻催生，甚至動完心臟手術3個月就被催促要趕快懷孕，還被當著母親、姊姊的面前質疑是否墮過胎，身心嚴重受挫，實在承受不住才決定訴請離婚，最終獲得桃園地院法官裁准，全案仍可上訴。

他2個月2度酒駕　法官「不撤銷緩刑」曝理由

他2個月2度酒駕　法官「不撤銷緩刑」曝理由

紡織老董外遇裸退　2250萬股份全給妻

紡織老董外遇裸退　2250萬股份全給妻

尾隨同事性侵　男反被擠牆角狂敲

尾隨同事性侵　男反被擠牆角狂敲

鄉民起底殺店員紙雕師抄襲、騙畫稿

鄉民起底殺店員紙雕師抄襲、騙畫稿

關鍵字：

桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

郭品超疑閃婚！認愛小19歲女星6個月後「婚紗照外流」

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

被這對男女害慘！「現金卡」23年前一堆人辦

即／中和3屁孩開賓士狂飆　警開3槍1人中彈

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面