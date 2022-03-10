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假借貸真收賄！千萬資金交代不清　玉里鎮長蔡秋龍涉貪污收押

▲蔡秋龍與數家得標廠商有上千萬不正常金流關係，涉嫌違反貪污治罪條例收受賄賂、圖利等罪嫌，有串證之虞，法院裁定羈押獲准。（圖／記者柯政誟翻攝）

蔡秋龍（右）與數家得標廠商有上千萬不正常金流關係，涉嫌收賄、圖利，遭法院裁定羈押。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍疑因收受廠商工程款回扣，8日上午蔡秋龍夫妻及鎮公所相關承辦人員遭檢調約談，並搜索公所、住處等10多處。8日晚間移送地檢署複訊。檢方表示，蔡秋龍等人供詞避重就輕，且有串供之虞，9日針對相關人人聲請羈押，晚間8點多法官裁定蔡秋龍、李浚溢、林昌慶羈押獲准，鎮長夫人徐惠玲30萬元交保，吳姓承辦1萬元交保。

據了解蔡秋龍疑以借貸方式向廠商收取回扣，檢方接獲檢舉指鎮公所自2020年起有多筆公共工程如玉里鎮棒壘球場、LED路燈汰換工程等，進而發現蔡秋龍與特定得標廠商有不正當借貸資金往來。

檢警8日，搜索玉里鎮公所、蔡秋龍及相關標案承辦人員辦公位置及住處，共計搜索15處所、涉案被告11人。檢方認為相關人等涉嫌重大並有串證之虞，把鎮長蔡秋龍、蔡妻徐惠玲、清潔隊員李浚溢、前建設課吳姓承辦、建設課技士林昌慶向法院聲請羈押；前建設課張姓技士、前建設課約聘金姓技士各20萬元交保，陳姓廠商30萬元交保；其餘3人請回。

檢方指出，蔡秋龍等人與數家得標廠商間則有合計上千萬不正常金流關係，懷疑這些不正常的金流是以借款名義掩護回扣之實，經清查蒐集相關資料後，認為蔡等3人涉嫌違反貪污治罪條例收受賄賂、圖利等罪嫌，涉嫌重大並有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

61歲的玉里鎮長蔡秋龍建以建築業起家，曾任花蓮縣政府縣府南區服務中心主任、玉里鎮民代表，2018年退出國民黨參選玉里鎮長當選。

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