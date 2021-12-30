控大13歲夫「3年行房不到10次」　妻被公婆狂催生崩潰離了

記者黃翊婷／綜合報導

桃園人妻小鳳（化名）因為與丈夫阿強（化名）觀念不合，導致結婚3年僅行房不到10次，公婆卻頻頻催生，甚至動完心臟手術3個月就被催促要趕快懷孕，還被當著母親、姊姊的面前質疑是否墮過胎，身心嚴重受挫，實在承受不住才決定訴請離婚，最終獲得桃園地院法官裁准，全案仍可上訴。

▲小鳳聲稱與阿強婚後性生活不協調。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

判決書中提到，小鳳與阿強年齡相差13歲，兩人婚後觀念、個性都不合，性生活也不協調，結婚3年只行房不到10次，每次都是她表示要離婚，丈夫才勉強配合，時間不超過5分鐘，她追問原因，得到的答案是「身體不佳、太累、時間無法配合」，就算買補品、試圖製造情趣也都被拒絕，經過長期觀察才發現，原來丈夫有不舉的困擾。

然而，公婆看小鳳遲遲沒有懷孕，竟將怪罪是因為她裝設避孕器所致，除了長期催生，兩老平時習慣在半夜整理家務、清洗鍋具，期間都會摔出很大的聲響，讓媳婦一直無法好好休息。小鳳指稱，2018年中元節時，她與婆婆因為小叔涉犯刑事案件一事起爭執，竟遭遷怒挨罵「白癡，什麼都不會做」。

更讓小鳳傻眼的是，公婆還曾在她動完心臟手術3個月後，就急著催促夫妻倆行房，完全不顧她的身心健康。她接著說，丈夫知曉這些事卻都不肯幫忙協調，也不願搬家，2018年9月間甚至在母親、姊姊面前質疑她是否墮過胎，上述種種讓她長期承受身體及精神上的痛苦，最終決定訴請離婚。

對此，阿強辯稱，夫妻倆行房沒有問題，幾乎每週一次，並無不舉等困擾，平時之所以拒絕是擔心小鳳心臟不佳或工作太累，他從沒親耳聽到父親質疑妻子裝設避孕器而導致不孕，也沒聽過母親罵妻子「白癡」，「事後我有詢問父親為何要這樣說，父親說是出於一片好意關心兩人是否有生育計畫，我相信父親不會對妻子惡言相向」，當然，他也沒有在岳母等人面前質疑妻子是否墮過胎。

▲小鳳遲遲未懷孕，還得面臨公婆長期催生的壓力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

不過，桃園地院法官認為，對於阿強父母以言語逼迫小鳳生小孩等行為，雖然沒有錄音或錄影等證據，但在夫妻倆的電子郵件中，女方曾提到「公婆因為我生不出小孩，語言暴力我」、「你一點都沒有羞恥心嗎？不會覺得你爸媽對我這樣，夠了，真的夠了，你們一家折磨我還不夠嗎？到底要折磨我到什麼時候？你才要放手，被推、被罵白癡，因為不會生孩子被虐待」，而男方僅回答「我能了解妳受的委屈」，可見男方父母的言行舉止的確給女方帶來很大的壓力。

此外，阿強父母半夜清洗鍋具製造噪音一事，他的弟弟婚後也曾住在家中，後來因為弟媳不喜歡兩老半夜洗鍋具的吵鬧聲，僅住了1年就搬走，可見兩老的這個習慣的確已經達到讓人無法安眠的程度。

法官指出，小鳳到庭時多次情緒崩潰，心理諮商師也證實她已經出現被婚姻經驗影響身心狀況的現象，對於這段婚姻的難題雙方都已經無力解決，還放任分居達1年9個月，沒有任何嘗試修復夫妻關係的行為，加上男方歸責程度未輕於女方，最終裁准女方的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。