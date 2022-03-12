▲「打疫苗領500元」催打奏效！65歲以上長者接種人數近翻倍。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

為鼓勵長者接種疫苗，指揮中心3/9起至4/10止針對65歲以上長者、55歲以上原住民等族群，只要完成疫苗接種，不論是一、二、追加劑，都會提供500元（含）以下衛教品措施。政策上路第三天，65歲以上長者接種數近翻倍，500元催打措施奏效。

指揮中心今（12）日公布最新疫苗接種數據，昨天新冠疫苗接種 11萬5451人次，第一劑涵蓋率83.17%、第二劑涵蓋率77.56%、基礎加強劑0.82%、追加劑46.3%。

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指揮中心發言人莊人祥表示，65歲以上長者符合資格還沒打追加劑有58萬人，3/10政策宣布隔天就有1萬0669人次接種，3/11也有1萬0530人次，相較於政策公布前一天5633人次接種數翻了近一倍，但無法得知有多少人為55歲以上原住民。

指揮中心進一步提醒，近期天氣多變，近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。