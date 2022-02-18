緝毒犬發揮神功　助歸仁警溯源斷根查海洛因

▲台南市歸仁分局動用緝毒犬，查獲海洛因毒品案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局2月16日據報循線，持搜索票及拘票兵分多路執行查緝、搜索，並運用保安警察第三總隊第二大隊2隻緝毒犬敏銳的嗅覺協助偵搜，警方共查獲第一級毒品海洛因1包，重約30公克、磅秤、夾鏈袋、注射針筒等，並查獲王姓犯嫌，全案依毒品罪嫌送辦。

鑑於毒品危害國人健康甚鉅，為貫徹政府掃毒之決心，歸仁警分局於去年查獲一起持有毒品案，即鍥而不捨積極溯源追查毒品來源，鎖定王姓男子涉嫌販賣毒品進行長期跟監蒐證，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

警方於16日見時機成熟，持搜索票及拘票兵分多路執行查緝、搜索，並運用保安警察第三總隊第二大隊2隻緝毒犬敏銳的嗅覺協助偵搜，警方共查獲第一級毒品海洛因1包（重約30公克）、磅秤、夾鏈袋、注射針筒等。

本次查緝斷源，成功阻絕毒品流入本市，如以查獲毒品數量每0.2公克分裝，也防止近150人次遭受毒害。歸仁分局長邱顯良表示，人一旦染毒即很難戒除，且影響身體健康，民眾千萬不要輕易嘗試以吸毒方式尋求短暫解脫。並應注意周邊有無可疑人、事、物，隨時向警方提出檢舉，共同維護良好治安與無毒環境。