紅燈右轉遭警盯上　通緝犯栽了！車上搜出海洛因+針筒

記者張君豪／台北報導

3月3日凌晨3時30分許，汐止警網深夜巡邏，行經轄區汐萬路一段與新江北路口時，發現一輛自小客貨車尾燈未亮，接著又違規紅燈右轉，立即驅車上前，在汐萬路一段將該車輛攔停，結果發現車主陳姓駕駛（48歲）竟是毒品通緝犯，在他身上搜出海洛因、注射針筒，依法將他逮捕。

▲汐止警方3日凌晨逮捕毒品通緝在案的陳男，在他身上搜出毒品海洛因。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方3日凌晨逮捕毒品通緝在案的陳男，並在他身上搜出毒品海洛因。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：當時汐止所警員發現駕駛陳男在盤查身分過程中神情緊張，一面聲稱要尋找證件配合警方，又藉故拖延故意往車內移動，警直覺有異，為避免發生危險，警員制止他想開溜意圖，陳男遭制止後，又謊報錯誤身分證號，遭警識破。

在警方勸說下，陳嫌才告知真實身分證號，警方發現陳男為基隆地檢署發佈的毒品通緝犯，依法逮捕並附帶搜索，果真於陳嫌外套口袋深處發現藏有1包海洛因毒品及注射針筒、陳男落網坦承係因開車違規遭遇警員，才會想溜回車上藏放毒品，未料遭警方查獲。

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