李戡臉書PO文揭「武統韓粉」被求償60萬　獲判免賠關鍵曝光

▲李敖之子李戡在臉書PO文指出，旅美人士陶增珊是「武統韓粉」因此挨告遭求償60萬。（圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

已故作家李敖之子李戡2019年在臉書PO指出，旅美人士陶增珊是「武統韓粉」最佳代表，更截圖陶男臉書曾公開轉貼「解放軍登台五大保證」，甚至配戴「解放軍海軍帽」（海軍87式軍帽）照、參加藍營造勢活動照片等，陶男因此提告求償60萬。台北地院日前宣判，認李戡已善盡查證義務，並無捏造事實，因此判免賠。

李戡2019年在臉書PO文，寫下「武統韓粉」陶增珊（我非常好奇此人的背景）轉貼的「解放軍登台五大保證」：

一、武統之前六個月，公告周知，所有陸配，陸生，交流，觀光及統派人士，保證護返祖國以避戰禍！二、保證不似當年日寇登台燒殺，擄掠。姦淫之情事！以最短時間，最快速度。還政台灣統派。三、台灣退休軍公教警消還其公道，恢復原有退休俸制度。四、所有獨派份子以叛國罪起訴，依照罪行輕重處理，重者死刑或勞改，輕者驅逐出境，基於日人還日原則，遣送日本！五、所有統派蒙受之損失，全額加倍賠償。

▼李戡點名陶增珊是武統韓粉。（圖／翻攝自Facebook／李戡）

不僅如此，李戡更貼出陶增珊在2018年4月頭戴放軍「海軍87式軍帽」行軍禮、2019年5月戴統款式軍帽照片，陶男2019年6月參加當時國民黨總統候選人韓國瑜造勢活動照。李戡發文表示，韓粉當中，有一種「武統韓粉」為了反對而反對，公開支持武統，這種心態，真令人不寒而慄。最具代表性的「武統韓粉」叫陶增珊（他參加了6月1日韓國瑜台北造勢活動），他公開轉貼「解放軍登台五大保證」，甚至配戴「解放軍海軍帽」（海軍87式軍帽）。請問這種行為，台灣社會能接受嗎？

▲李戡將陶增珊臉書照片截圖下來。（圖／翻攝自Facebook／李戡）

李戡2019年11月22日又在臉書附上陶增珊照片寫下：郭冠英是我父親的朋友，我認識他十一年，我確信他說的「代表共產黨監督台灣省選舉」是瘋言瘋語，因為共產黨既沒必要「監督」選舉，更不會派這種管不住嘴巴的「代表」執行任務。相比郭冠英的信口開河，「武統韓粉」陶增珊散播的「解放軍登台五大保證」更值得警惕，因為其中第三條武統後「台灣退休軍公教警消還其公道，恢復原有退休俸制度」確實能動搖軍公教的思想。這種危害，遠遠超過郭冠英那張愛吹牛的嘴巴。

陶男提告解釋，只是轉載LINE收到的訊息，頭戴解放軍帽也不代表他支持解放軍，並且航太國防展也經常有人會cosplay（角色扮演）二戰德軍、日軍，認為李戡根本沒有任何證據可以證明他是支持武力統一台灣，因此求償60萬元。

李戡提出答辯稱，他只是根據陶增珊臉書公開參加韓國瑜造勢活動照，合理評論他是「武統韓粉」，而韓粉也是客觀事實，況且陶寫下的「解放軍登台五大保證」對台灣社會造成危害，他也只是針對公共議題做合理意見表達，故請求判決免賠。

法官認，陶增珊臉書的公開照片及轉發訊息，確實會讓人誤會他政治立場，而他舉例航太國防展cosplay二戰德軍、日軍照片，確實有註明角色扮演，因此不會讓人誤會，而李戡說他是「武統韓粉」，也已盡合理查證義務，並且這評論也攸關兩岸關係公共議題，故屬可受公評的善意評論，並不構成不法侵害，故判李戡免陪。

▼李敖之子李戡 。（圖／記者葉南州攝）

李戡與陶增珊也非首次法院對決，陶男在2019年7月14日在YouTube上傳影片，發表「我告劉寶傑，關鍵節目主持人，還有李戡，李敖兒子，公然加重侮辱毀謗罪，罵我們統派。你們算什麼東西啊」，李戡當時認為，陶說的「算什麼東西」，有不賢、無才能、品行不良的意思，足以貶損他的名譽，也對陶提告求償60萬元。台北地院審理後，判李戡敗訴，陶免賠，可上訴。