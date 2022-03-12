「2027武統台灣」瘋傳！中國人大代表：台灣出現一種情況必然動武

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯和烏克蘭戰雲密佈，引發民眾對於台海危機的心理投射，而針對大陸方面是否可能在2027年之前進行「武統」。中共全國人大外事委員會委員、北大台灣研究院院長李義虎表示，兩岸統一是必然趨勢，大陸雖主張在融合發展基礎上推動和平統一，「但如果島內分裂勢力搞法理台獨，我們只能訴諸非和平方式。」

根據《中國台灣網》報導，有記者向李義虎提問有關2027年前中國可能會發動武統的看法。李義虎表示，近年來確實存在這種聲音，也有人主張兩岸要和平發展，這些都有不同的民意背景，因此不必太在乎這些說法，不過兩岸統一是必然趨勢，也是歷史潮流，早晚要實現，「至於哪個時間點統一，是不是武統，建議還是多關注大陸官方立場和政策。」

▲中共解放軍。（圖／CFP）

李義虎指出，兩岸融合發展是和平統一的基礎，因此大陸方面大力推動兩岸融合發展，當兩岸融合發展得好了，就會為以後和平統一創造出更多有利條件，雖然他不否認當前台灣政治生態已今非昔比，民意結構也比較複雜，但在這種情況下，融合發展就顯得更重要。

李義虎強調，大陸方面還是主張在融合發展基礎上推動和平統一，「但如果島內分裂勢力搞法理『台獨』，我們只能訴諸『非和平方式』。』不過對於和平統一的形式，他也坦言，在未來兩岸這麼複雜的情況下，「可能跟我們原來所談論的『和平統一』不太一樣，而是以另外一種形式的『和平統一』來達成。」

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