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社會 社會焦點 保障人權

恐怖男找人誣告前女友　趁出庭買兇潑酸...判刑7年10月再賠939萬

▲▼男子陳韋傑，地檢署外買兇潑酸前女友。（圖／記者吳銘峯攝）

▲23歲蔡姓女子2019年與父親赴士林地檢署開庭，開庭完卻慘遭2陌生男子潑酸，幕後主使者竟是前男友陳韋傑。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

蔡姓父女2019年從士林地檢署開庭完，隨即遭人潑酸，經查竟是23歲蔡女前男友陳韋傑所為，陳為了精準掌握蔡女出沒時間，先找人誣告蔡女涉嫌恐嚇，再教唆張、李、陳姓男子埋伏法院旁，待她出庭後潑酸，張等3男被依重傷害罪判7年10月、7年6月、6年，全身50%灼傷蔡女求償1064萬8216元，士林地院日前判蔡女可獲賠939萬元。

28歲陳韋傑與蔡女在同一飲料店工作認識，2人在2018年成為男女朋友，但陳認為蔡非真心交往心生怨懟，並以LINE
傳蔡女的裸照給她，導致蔡女心生畏懼，陳被依恐嚇危害安全罪判有期徒刑4月，2019年4月間，陳聯繫女子廖翠蓮，以14000元代價，要求廖在他住家附近貼恐嚇傳單、毀損機車，陳事後跑去報案，指控一切都是蔡女指使，蔡女遭誣陷後，並在同年9月12日赴士林地檢署出庭。

確定蔡女會在2019年9月12日出庭後，陳韋傑以50萬元報酬，教唆前同事張家豪幫忙攻擊，又找男子李育龍駕車，當天下午蔡姓父女步出偵查庭欲搭車離去，立刻衝上前對蔡女潑酸，導致她全身50%以上三度化學性灼傷。

▼陳韋傑不滿葉姓女友沒認真看待此段感情，竟買兇潑酸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 士林地檢署掌握嫌犯身影，最後與警方逮捕教唆潑酸的前男友到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

一審法院審理後，陳韋傑被依重傷害罪重判9年、誣告罪判刑6月，協助演出被害人角色的廖姓女友人判刑3月，潑酸的張男與負責接應的李男也都被論以重傷害罪的共同被告，分別判刑7年6月、6年；高院二審審理期間，陳當庭向蔡女父親鞠躬道歉，並賠償50萬元，希望尋求和解、獲得輕判；另陳男也撤回對誣告罪的上訴，高院因他賠償50萬元，予以酌減，改判7年10月。至於其他被告，張男與李男仍維持7年6月、6年的刑度，廖女也維持3月刑度。

民事部分，在潑酸案部分蔡女認陳韋傑、張家豪、李育龍所為，導致她身心受有極大痛苦，請求3人連帶賠償醫藥費38萬3271元、醫療植皮費用266萬8050元、醫療器材費用18萬3001元、看護費79萬6,000元、勞動能力減損547萬4819元及精神慰撫金300萬元，扣除陳韋傑先前已賠償50萬815元，及她已領的犯罪被害補償金155萬6110元後，共求償1044萬8216元等。至於誣告部分，蔡女另對陳韋傑、廖翠蓮連帶賠償20萬元，兩案共求償1064萬8216元。

▼年僅23歲的蔡女遭恐怖情人陳韋傑買兇潑酸，導致她全身50%灼傷，迄今仍需接受植皮手術。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼男女糾紛，士林地檢後方巷弄潑酸。（圖／記者劉昌松攝）

審理期間，陳韋傑、張家豪、李育龍、廖翠蓮都對重傷、誣告犯行不爭執，均表示「希望精神慰撫金部分可以賠償少一點」，士林民事庭法官考量蔡女實施多次焦痂清除術、植皮、清創、疤痕鬆懈等手術，之後仍有再進行植皮手術等必要，判醫療費等財產求償全數照准，至於精神撫慰金部分斟酌4人經濟、財產等，判陳、張、李在潑酸部分，須連帶賠償180萬元，陳、廖則需就誣告部分連帶賠償15萬元，4人共要賠蔡女939萬8216元。

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