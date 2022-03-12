在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台　外交部回應了

▲林佳娜的妹妹在避難時向她哭訴。（圖／翻攝自instagram／_tatiana_lin）



記者崔子柔／綜合報導

烏克蘭遭俄軍入侵已超過兩週，許多在台的烏克蘭人都相當擔心親屬，擁有超過13萬人訂閱的YouTuber林佳娜就表示，她的妹妹好不容易才脫離險境，現在又和爸媽失聯，希望台灣能開放親屬來台。外交部昨（11日）晚則表示，將放寬烏克蘭籍親屬申請來台探親。

林佳娜近日常在IG分享對家鄉烏克蘭發生戰爭的不捨和擔憂，先前她的妹妹躲在避難處，哭著和她視訊說「連躲的地方都沒有」，而昨日她則在限時動態提到，妹妹已經安全離開基輔，但和爸媽失聯，「他們住的地方沒有電，媽媽的手機也沒電了」。

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▲▼林佳娜在IG限時動態發文。（圖／翻攝自instagram／_tatiana_lin）

林佳娜提到，她已經和父母失聯3天，不知道他們現在的情況，然而要等台灣全部開放後，她的全家人才可以來台，並附上許多哭臉、期盼的表情。

外交部昨晚則發布公告，除現行依親、就學、商務考察、投資等入境事由外，政府專案放寬國人及持有外僑居留證在台烏克蘭籍人士的烏克蘭籍親屬，得向我國駐外館處申請探親事由的「停留特別入境許可（簽證）」來台灣。