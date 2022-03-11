台菲互認疫苗證明　外交部：持台灣疫苗卡入境免隔離

▲數位新冠病毒健康證明。（資料照／翻攝疾管署網站）

記者呂晏慈／台北報導

中華民國駐菲代表處11日表示，台灣和菲律賓已相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明，即日起，持台灣COVID-19疫苗接種證明入境菲律賓不用接受隔離。外交部說明，對於菲國政府這項決定表示歡迎，同時肯定台菲雙邊合作的具體進展。

依據菲律賓政府「新興傳染病管理跨部會工作小組」（IATF-MEID）今年3月10日會議決議內容，菲國自即日起接受及承認我國核發的「數位新冠病毒健康證明」與「國際預防接種證明書」（簡稱黃皮書）。

外交部表示，基於互惠原則，台菲兩國將相互承認對方政府核發、登載的數位疫苗證明與黃皮書，國人在完整接種武漢肺炎（COVID-19）疫苗後，出示登機前48小時內的RT-PCR檢測陰性報告，以及完整接種疫苗的數位疫苗證明或黃皮書，入境菲律賓後就不需進行隔離檢疫，只要自抵達日起算進行7天的自主健康管理，菲國旅客入境我國則仍須依照我國現行防疫規定，進行隔離檢疫及自主健康管理。

外交部表示，台菲相互採認疫苗接種證明不僅有利於台菲人員往來及加速疫後經貿復甦，更有助於兩國累積防疫與邊境管制的經驗和互信。外交部期盼台菲雙方持續就醫衛合作等相關議題進行實質合作，以促進兩國人民的福祉與便利。