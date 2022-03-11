快訊／本土+7！雙北爆「不明感染源家庭群聚」、境外暴增75人

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增7例本土個案，其中4例與自助餐-遊覽車復康巴士案相關，分布在台南，另3案為雙北不明感染源家庭群聚；另增75例境外移入；確診個案無新增死亡。

指揮中心今(11)日公布國內新增82例COVID-19確定病例，分別為7例本土個案及75例境外移入(45例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

▲指揮中心公布3/11確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)、美國及印尼(各4例)、香港(3例)、荷蘭、韓國、新加坡、菲律賓及緬甸(各2例)、衣索比亞、墨西哥、巴西、日本、英國、澳大利亞、瑞士及西班牙(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年2月18日至3月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,543,452例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,521,717例排除)，其中21,163例確診，分別為5,627例境外移入，15,482例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。