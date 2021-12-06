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社會 社會焦點 保障人權

紡織老董外遇為小三裸退2公司　2250萬元股份全給正宮

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一間成立超過20年的紡織大廠戴姓老董因為外遇被妻子抓包，同意簽下切結書擔保，若再犯就辭去2家公司董事長以及總經理的職務，並將股份轉讓給妻子，結果簽完4個月就被發現根本沒有與小三分手，最後依約轉讓股份、辭職，但還是挨告求償500萬元。桃園地院法官認為戴男已經履行承諾，日前僅判小三應再賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲戴男堅稱在交往期間並未告知陳女自己已婚的身分。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

董娘在判決書中主張，和丈夫結婚28年，育有一子，去年2月間經朋友告知，發現陳姓女子在社群平台公開分享許多與丈夫出遊、約會、入住飯店的照片，甚至標記丈夫並留言說「羨慕你的太太很賢慧」，顯然早就知道自己搭上的是有婦之夫；後來她詢問丈夫，對方表示已經和陳女分手，同年4月簽下外遇協議書，若再犯就依約轉讓股份當作賠償。

董娘接著說，原本以為事情到此告一段落，沒想到丈夫和陳女根本沒有分手，反而進一步租屋同居，前往各地旅遊同宿，公開出雙入對、舉止親密，在網路上更以男女朋友、太太相稱，她還收到兩人的親密影像，丈夫見事情瞞不住了，便在2020年8月間履行協議轉讓股權，但她還是決定對侵害配偶權的部分，向兩人提告求償500萬元。

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲戴妻選擇原諒丈夫，沒想到對方根本沒與陳女分手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

對此，戴男辯稱，自己與妻子已經分房10年，現在則是分居狀態，婚後夫妻倆常常因為意見不合發生爭吵，2018年間他與陳女開始交往，期間並未透露已婚身分，直到被妻子抓包並簽下協議書，4個月後他們又被發現沒有分手，於是他履行協議書的承諾，辭去2家公司董事長以及總經理的職務、轉讓2250萬元的股份，如今職位降等、薪酬不高，妻子求償的金額顯然有些過高了。

陳女也表示，交往期間戴男聲稱沒有結過婚，社群網站上也沒有結婚或是有交往對象的跡象，周圍友人也說男方因為工作忙碌至今未婚，她才答應交往，並公開兩人合照、以男女朋友相稱，直到2020年2月收到陌生訊息，經確認才知道男方已婚，也在同年8月與戴妻達成創設性和解；事發之後，她將近1年都沒有固定收入，經濟狀況不佳，名下沒有財產，還有母親需要奉養，加上自認構成的侵權行為態樣仍屬輕微，因此希望法官酌審。

桃園地院法官認為，戴男和陳女皆坦承交往，雖然並未有兩人通姦、相姦行為的明確證據，但他們曾做出牽手、摟抱、摟肩等行為，顯然已經超越一般朋友之間的社交行為，侵害戴妻的配偶身分法益，且情節重大。

法官指出，考量到戴男事後的確已經依約辭職退出公司經營，也無償轉讓全部股份，夫妻倆已經達成和解，但和解對象未包含陳女，最終僅判她應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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