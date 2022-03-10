貨車沒熄火男開走逛大街　警狂追逮人...驚見車上多了6顆這個

▲劉男9日凌晨在苗栗市竊取貨車後，到處亂晃形跡可疑，不到40分鐘就被警方逮捕，並起出6個來路不明的電瓶。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名劉姓男子（53歲），9日凌晨在苗栗市新苗街上，偷走1輛未熄火的小貨車後沿途亂竄，員警巡邏時發現該車形跡可疑，一路尾隨並通報線上各巡邏警網協助攔查，在一路口將該失竊自小貨車攔停，當場逮獲劉嫌，並當場起獲6個偷來的電瓶，偵訊後依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，劉嫌9日凌晨3時30分許，在苗栗市新苗街附近閒晃，發現路旁1輛小貨車鑰匙未拔怠速發動中，竟直接把車開走，劉竊得該車後在苗栗市及公館地區亂竄；警方巡邏時，在公館鶴岡地區發現該車，便一路尾隨並通報線上各巡邏警網協助攔查，終於在苗栗市勝利路將該車攔停，當場並起獲6個來路不明的電瓶。

苗警除積極追查電瓶來源外，也籲請被竊民眾前來分局認領；苗栗警察分局表示，民眾經常於採買時認為「馬上回來」就任車輛未熄火、車鑰匙未拔停放路旁，或將貴重物品留在車內、機車置物箱內，這些舉動都提供不肖之徒可趁之機，提醒民眾千萬不要貪圖一時方便，造成損失後傷財又傷心，勿幫竊賊製造任何犯罪機會才是最好的犯罪預防。

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