林昶佐質詢讓「這群人」重受軍事訓練　網酸「閃尿」：你先上啊

▲無黨籍立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

由於俄烏戰爭延燒，中國是否武力犯台，也成為討論話題。無黨籍立委林昶佐10日表示，台灣民間若有守護家園的意志，應可以開放因不同原因除役的國民可以接受訓練成為兵源；不過，他過去因焦慮症而免役的身分，也讓網友不滿，要求他自己先當完兵再談其他人。

林昶佐於質詢國防部長邱國正時表示，從烏克蘭的反抗過程我們看到，不分男女老少、高矮胖瘦，大家都願意投入守護家園的行列，台灣民間大家也出來表達願意堅守家園的意志，裡面也包括超過年限的、除役的、體檢免役的、女性，現在有沒有可能讓這些願意守護家園的人可以也接受訓練？或是可以再體檢？

林昶佐強調，「他們認為他們身體的狀態還是可以、遇到危險也願意拿起武器跟大家一起堅守家園」。對此，邱國正則表示，（這些人）不一定要加入戰鬥兵源，可以加入勤務、支援的人員，「這對我們來講也是很大的幫助，這個我們可以研議」。

但林昶佐由於過去曾因焦慮症而免役，又剛好質詢兵源話題，遭到網友批評，「你先上啊」、「掂掂回去唱歌啦」、「這種人真的很扯，閃尿躲兵還有臉講」、「當兵閃尿，選舉愛國」。

▼無黨籍立委林昶佐質詢國防議題，遭網友酸「閃尿」，建議他先投入軍旅。（圖／PTT）

