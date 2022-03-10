考試院：111年高普考7月15日起舉行　需用名額暫定1642名

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）
記者林銘翰／台北報導
考試院會10日通過，公務人員高等考試三級考試暨普通考試定於7月15日至7月19日舉行。考試院說明，高等考試三級考試設一般行政等89類科，暫定需用名額1138名，普通考試設一般行政等52類科，暫定需用名額504名，合計1642名。
考試院10日發布新聞稿表示，111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試定於今年7月15日至7月19日舉行，這項考試分設台北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13個考區舉行。
考試院也說，高等考試三級考試客家事務行政、公職護理師、公職諮商心理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科及普通考試客家事務行政類科第二試（口試）僅設台北考區。
考試院指出，高等考試三級考試設一般行政等89類科，暫定需用名額1138名，普通考試設一般行政等52類科，暫定需用名額504名，合計1642名。
考試院說明，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，分別依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關法規辦理，相關規定將載明於應考須知，各類科需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。
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