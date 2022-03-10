14歲少年器捐救3命！「載看摩天輪」完成遺願　父母淚：讓他做一次小英雄

▲醫師向少年大體致敬。（圖／翻攝自微博／人民網）

圖文／CTWANT

近年來有許多人選擇器官捐贈，讓生命不止，遺愛人間。大陸江西省一名14歲少年因病不幸離世，他的父母決定器捐，讓兒子的心一直跳下去，總共為3名患者帶來重生的希望。王子熙的父母說，「人死就什麼都沒了，我們想留下他的東西，讓他做一次小英雄。」

根據陸媒《民生日報》報導，江西省南昌市14歲少年王子熙自小就被診斷出先天性腦血管畸形，但他不畏病情，努力讀書，成績相當優秀，還考上重點班（即資優班）。而他的父親因長期勞累，左耳幾近失聰，但仍努力賺錢養家。不料命運沒有憐憫一家人，王子熙突然出現大面積腦出血陷入昏迷，搶救無效被宣判腦死。

▲少年突腦出血，搶救無效腦死。（圖／翻攝自微博／人民網）

王子熙的姐姐透露，弟弟最近這一次突然一下腦出血，真的是太突然了，送到醫院的時候已經是重度昏迷；她哭著說，「人死以後什麼都沒了，我們想把弟弟留下來，至少他的心，還會在這個世界上的某個地方跳動，我們想留下一點他的東西，讓他做一次小英雄。」因此一家人決定器捐。

▲父母決定器捐，讓兒子的心一直跳下去。（圖／翻攝自微博／人民網）

王子熙的母親表示，兒子在治療期間時，曾告訴她想去坐摩天輪，但礙於病情，只能先答應他等病好時再帶他來，但現在已經沒機會了，「我兒子很懂事的，以前手術費用都是愛心人士捐獻的，我那時候就跟兒子說，等你病好了，要報答他們的幫助，兒子回說，一定會的。」

王子熙的父母堅強地說，「要讓弟弟的心一直跳下去。」他們忍住淚水簽下器捐同意書，而王子熙最後捐出一肝兩腎，為3名患者帶來重生的希望。器捐結束後，救護車載著王子熙繞過摩天輪，完成他的遺願。（影片請點我）

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