　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

14歲少年器捐救3命！「載看摩天輪」完成遺願　父母淚：讓他做一次小英雄

少年器捐。（圖／翻攝自微博／人民網）

▲醫師向少年大體致敬。（圖／翻攝自微博／人民網）

圖文／CTWANT

近年來有許多人選擇器官捐贈，讓生命不止，遺愛人間。大陸江西省一名14歲少年因病不幸離世，他的父母決定器捐，讓兒子的心一直跳下去，總共為3名患者帶來重生的希望。王子熙的父母說，「人死就什麼都沒了，我們想留下他的東西，讓他做一次小英雄。」

根據陸媒《民生日報》報導，江西省南昌市14歲少年王子熙自小就被診斷出先天性腦血管畸形，但他不畏病情，努力讀書，成績相當優秀，還考上重點班（即資優班）。而他的父親因長期勞累，左耳幾近失聰，但仍努力賺錢養家。不料命運沒有憐憫一家人，王子熙突然出現大面積腦出血陷入昏迷，搶救無效被宣判腦死。

少年突腦出血，搶救無效腦死。（圖／翻攝自微博／人民網）

▲少年突腦出血，搶救無效腦死。（圖／翻攝自微博／人民網）

王子熙的姐姐透露，弟弟最近這一次突然一下腦出血，真的是太突然了，送到醫院的時候已經是重度昏迷；她哭著說，「人死以後什麼都沒了，我們想把弟弟留下來，至少他的心，還會在這個世界上的某個地方跳動，我們想留下一點他的東西，讓他做一次小英雄。」因此一家人決定器捐。

父母決定器捐，讓兒子的心一直跳下去。（圖／翻攝自微博／人民網）

▲父母決定器捐，讓兒子的心一直跳下去。（圖／翻攝自微博／人民網）

王子熙的母親表示，兒子在治療期間時，曾告訴她想去坐摩天輪，但礙於病情，只能先答應他等病好時再帶他來，但現在已經沒機會了，「我兒子很懂事的，以前手術費用都是愛心人士捐獻的，我那時候就跟兒子說，等你病好了，要報答他們的幫助，兒子回說，一定會的。」

王子熙的父母堅強地說，「要讓弟弟的心一直跳下去。」他們忍住淚水簽下器捐同意書，而王子熙最後捐出一肝兩腎，為3名患者帶來重生的希望。器捐結束後，救護車載著王子熙繞過摩天輪，完成他的遺願。（影片請點我）

延伸閱讀
大S「前世唐朝美女」被逼嫁…再婚大王子具俊曄情定三世　他預言：汪小菲快傳喜訊
台中6死大火究責　女房東違法隔間遭罰144萬再查逃漏稅
男在加油站被兩車「夾起」懸空　連人帶車遭拖行險死

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
「大S與媽鬧翻」傳回南韓　具俊曄友人：夫妻同住一地有難度
快訊／今本土+0！　隔68天首見零確診
朱芯儀罹乳癌　醫急勸「出現這3徵兆」別拖了
快訊／陸劇男神閃電宣布結婚！　13:14曬「紅色結婚證」
快訊／大S再婚　汪小菲2天後首發聲
鳳梨親解「19.5不含頭真相」　國小就破處：第1次搞很久
白色情人節快來了　LINE輸入「三個詞」放閃告白
謝忻13秒片身材全看光！　裸照遭洩2000張「警方查內鬼」吐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女生離家後失蹤7天！竟是「困死在50公分牆縫中」驚悚影片曝光

14歲少年器捐救3命！「載看摩天輪」完成遺願　父母淚：讓他做一次小英雄

陸央行上繳國庫1兆元人民幣利潤　用於留抵退稅及地方助企紓困

香港確診數破50萬！　梁萬年：疫情上升趨勢已被遏制

陸政協今閉幕　汪洋：迎接中共二十大是重要政治任務

陸本土新增「402＋435」分布15省市　上海再增2例台灣輸入

「央視第一女主播」富商老公出事！遭爆被警方帶走　神秘背景起底

「美日在台灣問題上鬧得越歡」　陸國防部：解放軍出手越硬

中國宣布援助烏克蘭2250萬物資　陸網嗨刷一排「大國風範」

「九二共識」翻篇？　張志軍：「兩岸定海神針」不可能過時

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

女生離家後失蹤7天！竟是「困死在50公分牆縫中」驚悚影片曝光

14歲少年器捐救3命！「載看摩天輪」完成遺願　父母淚：讓他做一次小英雄

陸央行上繳國庫1兆元人民幣利潤　用於留抵退稅及地方助企紓困

香港確診數破50萬！　梁萬年：疫情上升趨勢已被遏制

陸政協今閉幕　汪洋：迎接中共二十大是重要政治任務

陸本土新增「402＋435」分布15省市　上海再增2例台灣輸入

「央視第一女主播」富商老公出事！遭爆被警方帶走　神秘背景起底

「美日在台灣問題上鬧得越歡」　陸國防部：解放軍出手越硬

中國宣布援助烏克蘭2250萬物資　陸網嗨刷一排「大國風範」

「九二共識」翻篇？　張志軍：「兩岸定海神針」不可能過時

強化工廠及高樓消防搶救效能　南消六大隊辦理幹部及大隊幕僚水源供應訓練

T.O.P親口證實暫別BIGBANG！5年前試圖輕生「走過低潮曝喜訊」

詐騙集團5人328通電話沒騙到半毛錢　「1電1罰」重判...恐入獄

慣竊闖空門偷現金1萬2　女屋主看監視器氣炸！上網PO他露臉照

快訊／增82例境外移入「創今年新高」！　65例落地採檢篩陽

英女王19歲御林軍「私赴烏克蘭參戰」　英國怕被波及慌了：快回來

快訊／今本土+0！時隔68天又見零新增　境外暴增82例

電網建設為千億預算等級　經部：南部電源就近供應南科等需求

前議員常中天現身賭場：小賠　「一元堂俱樂部」藏身泡沫紅茶館

不斷更新／美官員估算6000名俄軍陣亡　英計畫向烏克蘭運送導彈

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

中國宣布援烏2250萬　陸網嗨「大國風範」

美日在台灣問題上鬧得越歡　陸國防部回應

央視第一女主播富商老公出事！ 傳被警方帶走

「九二共識」翻篇？　張志軍：不可能過時

72公斤老公壓一晚　人妻起床肋骨竟斷2根

少年器捐救3命！父母淚：讓他做一次小英雄

鼓勵年輕人進工廠「少送外賣」 提案代表員工薪資曝光：月薪3萬元

陸宣布援助烏克蘭物資　價值約2250萬元

香港確診數破50萬！　梁萬年：上升趨勢已被遏制

陸本土新增「402＋435」分布15省市 上海再增2例台灣輸入

夏寶龍：一國兩制行得正確　50年後無須改變

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

更多

最夯影音

更多
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面