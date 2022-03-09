快訊／高雄三民區工廠火警！　濃濃黑煙竄天際

▲銀杉街工廠發生火警，黑煙竄天際。（圖／翻攝記者爆料網）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

最新消息！高雄市三民區銀杉街9日下午1點2分一家鐵工廠發生火警，現場有濃濃黑煙竄出，消防局派遣十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、新興分隊、新莊分隊前往，初步了解無人受傷受困。

這家鐵工廠共有兩個樓層，一樓是倉庫，起火的是二樓的外籍移工宿舍。目擊民眾表示，火警發生時，沒有人在宿舍內，員工都出去上班了。另一位民眾則說，當時燒得很大，一直冒煙，他在廚房煮東西就聞到臭味，非常臭，趕快跑出來看，但是工廠裡面沒有人，一樓停放一堆機車。

【不斷更新13:46】

目前火勢控制，但廠房仍冒出白煙，消防人員持續灑水降溫，並搜索確認有無人員受困。

▲▼工廠仍冒出白煙，消防人員持續灑水降溫。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄三民區工廠火警，消防隊正射水搶救。（圖／記者許宥孺翻攝）

延伸閱讀

►高雄型男花大錢染燙...頭皮潰爛滲液 沒加分險變禿頭！

►高雄女臉上冒詭異大膿包！ 竟是30年前愛美「注射矽膠」惹的禍

►獨／寒流急凍！正妹突視力模糊 照鏡子嚇壞「眼睛下雪」險失明

►女房東豪砸4700萬買大樓仍撿回收！醫揭囤物症5原因：跟有錢無關

►台中惡火起底女房東 曾整棟出租卻拖3個月未交屋！他氣炸喊告