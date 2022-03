3志工「送飼料」被俄軍冷血擊斃　父目睹「拖屍到地下室」受困3天

▲男志工被俄軍擊斃,父親只能伴屍躲進地下室。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭25歲男子謝爾蓋(Serhiy Ustymenko)與另外2名朋友一同幫動物收容中心的狗狗送飼料,3人卻慘遭俄軍近距離擊斃,他的父親目睹3人慘狀,只能立即把3人的屍體拖進地下室,被迫伴屍生活躲避俄軍攻擊。

事件發生在4日,擔任志工的謝爾蓋,與另外2名朋友26歲女子安娜塔西亞(Anastasia Yalanska)、28歲馬克西姆(Maxym Kuzmenko)幫收容所動物送完食物,返回基輔郊區布查(Bucha)家中時,突然被埋伏的俄軍射殺。

謝蓋爾的父親瓦列里(Valeriy Ustymenko)發現3人車輛遭到攻擊立即上前查看,然而3人已經死亡,由於俄軍砲火持續進行攻擊,悲傷的他只能先把兒子和另外2人的屍體拖到地下室,伴屍躲藏3天。

悲慘事件讓馬克西姆的朋友德米特里(Dmytro Zubkov)痛批,俄軍不可能不知道他們是在對平民開槍,「這輛車是一般民用的,馬克西姆頭上戴著毛帽,他們看起來一點都不像軍隊」。布查市市長費多魯克(Anatol Fedoruk)表示,由於該地區不分晝夜連續遭到俄軍砲轟,導致人民無法幫死者收屍,街上甚至出現流浪狗啃屍的畫面。

