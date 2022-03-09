　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3志工「送飼料」被俄軍冷血擊斃　父目睹「拖屍到地下室」受困3天

「幫動物送飼料」3志工被俄軍擊斃　父目睹心碎拖屍到地下室躲3天。（圖／翻攝自Twitter）

▲男志工被俄軍擊斃，父親只能伴屍躲進地下室。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭25歲男子謝爾蓋(Serhiy Ustymenko)與另外2名朋友一同幫動物收容中心的狗狗送飼料，3人卻慘遭俄軍近距離擊斃，他的父親目睹3人慘狀，只能立即把3人的屍體拖進地下室，被迫伴屍生活躲避俄軍攻擊。

事件發生在4日，擔任志工的謝爾蓋，與另外2名朋友26歲女子安娜塔西亞(Anastasia Yalanska)、28歲馬克西姆(Maxym Kuzmenko)幫收容所動物送完食物，返回基輔郊區布查(Bucha)家中時，突然被埋伏的俄軍射殺。

謝蓋爾的父親瓦列里(Valeriy Ustymenko)發現3人車輛遭到攻擊立即上前查看，然而3人已經死亡，由於俄軍砲火持續進行攻擊，悲傷的他只能先把兒子和另外2人的屍體拖到地下室，伴屍躲藏3天。

悲慘事件讓馬克西姆的朋友德米特里(Dmytro Zubkov)痛批，俄軍不可能不知道他們是在對平民開槍，「這輛車是一般民用的，馬克西姆頭上戴著毛帽，他們看起來一點都不像軍隊」。布查市市長費多魯克(Anatol Fedoruk)表示，由於該地區不分晝夜連續遭到俄軍砲轟，導致人民無法幫死者收屍，街上甚至出現流浪狗啃屍的畫面。

ET快訊
大S電話20年沒變具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」
快訊／高雄三民區工廠大火！　黑煙竄天際
快訊／大S老公「下榻防疫旅館」曝光！　1晚8000起
美禁俄油能嚇倒普丁？　他曝全世界先忍受「1件事」
小S氣炸嗆女兒「下通牒」！婆婆反斥：不喜歡再聽到妳說
知名民宿少東偷拍14女！　下場出爐
26歲巨乳女黑手私照曝光！　狂露半球引暴動
普丁「1情況下」恐動用核武　專家：美國必須做好準備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍把媽媽炸成碎片　6歲女被斷水斷電「嚴重脫水」孤獨死在廢墟

俄軍佔領村莊搶劫殺人樣樣來　酒醉「無聊亂開槍」擊斃10歲女童

俄軍500kg「FAB-500炸彈」對準民宅　他po照心寒：專門屠殺百姓

隨手拿「醃黃瓜罐」擊落俄軍無人機　爆紅阿嬤現身：留在基輔戰鬥

人妻找親妹幫忙代孕　老公想「真槍上陣」她崩潰：這樣比較省錢

太急跑去上流動廁所　突然出現「巨大推土機」男離奇被活活壓死

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

不斷更新／國際原能總署「沒收到車諾比核數據」　肯德基加入制裁

南韓大選結果難預測！青年盼新總統「穩定房價」　中老年盼強化國防

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他逛超市嚇壞不敢買：越看越像

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

不斷更新／國際原能總署「沒收到車諾比核數據」　肯德基加入制裁

南韓大選結果難預測！青年盼新總統「穩定房價」　中老年盼強化國防

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他逛超市嚇壞不敢買：越看越像

烏克蘭女童避難所高唱《Let It Go》感動千萬人！　主唱聽到回應了

以為攻佔基輔「只要2天」　普丁計畫落空怒了！恐殺紅眼不顧平民

3志工「送飼料」被俄軍冷血擊斃　父目睹「拖屍到地下室」受困3天

俄稱完全控制「歐洲最大核廠」　烏控：核廠人員遭折磨淪人質4天

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」...戰事才可能喊停

普丁在「這情況下」恐動用核武　軍事專家：美國必須做好準備

萬昭清熱身賽狀況佳　開季一軍有望

22歲男星演乩童真上身？　手拿法器竟「突然想吐」導演嚇傻！

第二季動畫OP？《咒術迴戰》手遊正式公開遊戲主題曲...網：必玩

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

澎恰恰身邊出現BMW女！　前妻一聽「紅粉知己」態度大變

台股重返萬七！航運股領軍　指數漲190點收17015

新店14歲少年墜樓亡　生前最後吐這句話...父母淚崩：要怎麼接受

茶包、八寶Q翻！超可愛「豆卡立體悠遊卡」限量賣　還送抱枕毛毯

古堡風飯店一人1500元！君品快閃住房只到3／11　自助早餐免費吃

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

澤倫斯基暗示不強求加入北約　領土爭議願「妥協」

普丁把侵烏視為「輸不起的戰爭」

終於開槍！麥當勞、可口可樂在俄停售

巨乳女黑手私照曝！　「狂露半球」引暴動

媽媽被炸成碎片　6歲女童脫水孤獨死

即／國際原能總署「沒收到車諾比核數據」

普丁在「這情況下」恐動用核武

CNN：澤倫斯基的英雄主義正闖越西方紅線

蘋果發表會登場　庫克「1方法」暗挺烏克蘭！

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」

波蘭轉交米格-29戰機　美國防部打臉

英美禁俄石油　4個QA一次看懂　

拜登去年就怒嗆「要讓普丁付出代價」

更多熱門

相關新聞

媽媽被炸成碎片　6歲女童脫水孤獨死

媽媽被炸成碎片　6歲女童脫水孤獨死

烏克蘭南部港口城市馬力波(Mariupol)遭到俄軍砲火圍攻，一名6歲女童因為母親死於空襲後，被迫一個人活在沒水、沒電的環境，飽受驚嚇的她最後孤獨死於嚴重脫水，畫面令人心碎。當地女議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)在推特上分享照片，痛批俄國當局向平民發射導彈，已是第三次違背人道主義承諾。

醉俄軍無聊亂開槍　當場擊斃10歲女童

醉俄軍無聊亂開槍　當場擊斃10歲女童

沙拉油又要漲！18公升價格「飆破十年新高」

沙拉油又要漲！18公升價格「飆破十年新高」

美被控在烏克蘭設立生物實驗室 陸外交部籲：盡快公布具體情況

美被控在烏克蘭設立生物實驗室 陸外交部籲：盡快公布具體情況

500kg炸彈對準民宅　他心寒：專殺百姓

500kg炸彈對準民宅　他心寒：專殺百姓

關鍵字：

烏俄戰爭Bucha志工Serhiy UstymenkoAnastasia YalanskaMaxym Kuzmenko

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

謝和弦「不能輸大S」！

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面