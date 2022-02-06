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婦人趕搭公車離奇遭撞亡　違規穿越馬路成肇事主因

▲▼林姓婦人從右側候車亭跑到對面石碇東街站牌趕搭車，卻遭公車撞倒不治 。（圖／翻攝Google地圖）

▲林姓婦人從右側候車亭跑到對面石碇東街站牌趕搭車，卻遭公車撞倒不治。（圖／翻攝Google地圖）

記者黃哲民／台北報導

陳姓客運司機前年開公車在新北市石碇區準備靠站時，沒注意1名林姓婦人突然從對面馬路跑來要搭車，迎面將林婦撞倒在地，送醫因頭腹骨折重創不治，陳男向警員自首肇事，供稱看到時緊急煞車已來不及，台北地院審理認為林婦貿然跑到車前是肇事主因，加上陳男與客運公司賠償林家30萬元和解，依過失致死罪判陳男5月徒刑、緩刑2年，可上訴。

這起意外發生於前年（2020年）10月12日上午7時許，陳男駕駛666路公車從新北市坪林區開往石碇區，準備停靠石碇東街站牌，這時在對面候車亭跟人聊天的林婦，急忙跨過車道跑來搭車。

但陳男沒注意，等到發現林婦跑到車前，雖猛按喇叭緊急煞車，仍把林婦撞倒，報警送醫急救，林婦當天上午11時許因頭腹骨折內出血，引發神經休克與多重器官衰竭不治。陳男留在現場向警員自首肇事，到案供稱疏於注意車前狀況，跟林婦聊天的婦人也證稱，林婦看見公車來了，急忙跑到對面卻出事。

法官審理認為陳男通過事發地點前的彎道，遠遠應可看見林婦小跑步跨越車道，但考量陳男沒超速，鑑定指林婦是肇事主因，林家接受陳男和客運公司連帶30萬元和解、不含強制責任險理賠，代表陳男已有悔意、不致再犯，依過失致死罪判刑5月、得易科罰金15萬元，並緩刑2年，可上訴。

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