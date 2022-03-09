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打疫苗領500元效應還沒來？第26期首日10.8萬人「預約率不到1成」

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

今起開放第26期疫苗預約，各縣市提供122萬量能。中央流行疫情指揮中心傍晚公布最新統計，到下午5點為止總計有10.9萬人完成預約，預約率不到1成；其中以莫德納的6萬人最多，接著是BNT4.5萬人。

指揮中心發言人莊人祥表示，本次(第26期)提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，預計整體符合資格者達到510萬人，而各縣市提供量能約122萬，其中以莫德納89萬最多，接著是BNT24萬、高端6.7萬、AZ提供2.7萬。

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本次開放預約時間為3月9日至3月11日，莊人祥公布最新預約數字，從上午10點到下午5點為止，有10.9萬人完成預約，當中莫德納最多人選擇，有6萬人，接著是BNT4.5萬人，高端2千8百 人，AZ則是678人。

為促進高風險高齡長者接種疫苗，指揮中心規劃明天開始到4月10日只要65歲以上長輩願意打疫苗，不論是一、二劑還是追加劑，都會提供500元（含）以下衛教品。第26期接種時間為3/14~3/20，屬於期間內，但以目前的預約人數，還看不出相關效應。

【補充說明】
3/9 10:00-3/11 12:00 第26期追加劑預約狀況 (截至3/9 17:00)
已完成預約人數：109,104人

各廠牌預約人數
AZ預約人數：678人
BNT預約人數：45,258人
Moderna預約人數：60,304人
高端預約人數：2,864人

▲▼3/8第26期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第26期疫苗預約規畫。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月14日至3月20日。
二、 符合資格對象：2021年12月26日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/20(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月9日上午10時至3月11日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月9日中午12時至3月11日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月9日下午2時至3月11日中午12時。

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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