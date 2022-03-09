大S解開汪小菲「隱藏中的人」　命理師預言他也快結婚了

記者陳俊宏／綜合報導

大S徐熙媛閃婚24年前舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄（구준엽）。對此，命理專家小孟老師表示，大S傳出喜訊之後，對於前夫巨蟹座汪小菲來說亦是最完美的解套，汪小菲要非常謝謝大S幫助自己解開隱藏中的人，相信再不久之後就會聽到他傳來結婚喜訊。

▲▼大S和汪小菲去年11月宣布離婚，昔日甜蜜合照已成追憶。（圖／翻攝大S微博、汪小菲微博）



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小孟老師8日在臉書說，因為巨蟹座冥王星入夫妻宮位，顯示巨蟹座一直有個隱藏的人在生活愛情之中；然而，巨蟹座愛面子，自尊心強加上財帛宮由獅子座所駐守，因此巨蟹座容易擔心負面愛情事件，或隱藏的人被人發現影響到工作。

小孟老師認為，巨蟹座的汪小菲要非常謝謝大S幫助自己解開隱藏中的人，繼大S喜訊之後，他透過星盤觀察汪小菲這兩年紅鸞星不斷跳動，相信再不久之後就會聽到汪小菲傳來結婚喜訊，雙雙擁有各自幸福。

小孟老師指出，也因為天秤座的大S先公開，之後汪小菲若有喜訊傳出，都不會讓人感覺不舒服，因此大S非常有幫夫運，不僅幫前夫化解負面觀感，也能提升現任丈夫知名度與事業，是最美麗的台灣女人。

大S徐熙媛8日無預警宣布再婚，嫁給24年前舊愛具俊曄，正式成為南韓媳婦。而兩人全靠20年來都沒換過的手機號碼，重新牽起這段跨國戀情，讓各界紛紛獻上祝福。

▼大S閃婚具俊曄。（圖／翻攝大S微博、具俊曄Instagram）

