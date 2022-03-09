200公尺換5次車道沒打方向燈　吃5紅單罰6千！騎士提告吞敗

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子騎乘機車行經屏東市區不到200公尺，未打方向燈連續變換5次車道，被依一次一罰原則開了5張罰單，共罰6000元，他以依法得連續舉發需違規地點間有相當距離、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上方得為之提出訴訟，法院審理以該相當距離、違規時間開罰條件，限於高速公路、快速道路或設站管制道路，駁回他訴訟，可上訴。

2021年7月8日12時58分36秒許至同日13時01分17秒，黃男騎車行經屏東市某道路，因有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈（變換車道未依規定使用方向燈）」，被檢舉告發，由於有5次違規，警方連開5張告發單，每張1200元，共6000元。

他主張，他當日行經系爭路段時，因路旁有施工鐵圍籬、三角錐及臨停自小客車等障礙物影響通行，且該路段機車道狹小，為避免發生交通事故，方稍緊貼快慢車道分隔線直行，並無跨越分隔線之違規。又依法得連續舉發需違規地點間有相當距離、違規時間相隔6 分鐘以上或行駛經過一個路口以上方得為之。當時前後時間僅約3分鐘，距離更僅有約200公尺，該路段復無其他路口，檢舉人之惡意檢舉顯與上開法規未符。監理站不察，逕以原處分對他裁罰，顯有違比例原則，原處分顯有違誤，應予撤銷。

法官審理，依道路交通管理處罰條例連續舉發之限制( 即違規地點需相距6 公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過1個路口以上，始得連續舉發)，固僅明定於超速、低於最低速限，或於高速公路、快速道路或設站管制道路違規態樣，方有適用；黃男違規既與超速、低於行車速限無關，且於一般道路發生而非高速公路等路段，原不在上開連續舉發規定適用之列，裁罰機關裁罰於法有據，駁回訴訟。