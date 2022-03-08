科技執法路段停車施工被開罰　法官撤銷罰單判決理由曝

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓男子向公路總局申請施工後，把車子停於科技執法路段，施工當天出動一台吊車、一台小貨車施工，事後小貨車卻接獲「在禁止臨時停車處所停車」的罰單，他不服提出行政訴訟，行政法院判決撤銷該罰單，可上訴。

鄭姓男子駕駛自小貨車於2021年8月16日8時17分許，在屏東市復興北路北向路段，因有「在禁止臨時停車處所停車」的違規情事，為警開單告發，罰款新臺幣900元。他以在科技執法路段，依法申請路權，施工作業，經公路總局潮州工務段授權合法使用該路段施工，且於申請時限內完成作業，配合施工車輛小貨車即駛離，未有超時占用之情事，聲明原處分撤銷。

屏東監理站以該路段道路路側確實繪有紅實線且清楚可辨，依法禁止臨時停車，鄭男既領有駕駛執照，對上開交通法規理應知悉；且「鄭男確實只向公路養護單位申請吊車之施工放停，並未一併向該主管機關申請系爭車輛亦需停放該路段之核准」，自難認有「函文所核准之吊車得擴張、包含至自小貨車亦得以停放道路」之適用，因此裁罰。

法院審理後認為，鄭男僅以一台小貨車緊鄰吊車停放，並停放在吊車前方，不會有遮蔽住吊車致後方追撞之情形，尚可認該貨車應係同供該次施工所用，且未因此過於擴大或招致交通危險。且未在申請時僅以吊車臨時使用該處路段為申請，被以未申請而使用禁止臨時停車路段開罰，即難認為有據，撤銷該處分。