長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

▲依照長榮集團創辦人張榮發生前預立遺囑，最終能順利由其指定么子張國煒繼承其財產的話，即握有堪稱逾千億資產巴拿馬商長榮國際的40%股權。圖為長榮貨櫃輪通過巴拿馬運河。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

長榮集團經營權大戰，因二房李玉美及張國煒母子打破中立，力挺大房弟弟派，在長榮國際成功奇襲哥哥派後，恐再度變天。本刊調查，哥哥派、弟弟派及二房等三方新一回合角力，從長榮鋼鐵（2211）今年11月改選揭幕，重頭戲則是遠在地球另一端，去年大賺千億元的Evergreen International S.A.（Panama）巴拿馬商長榮國際有限公司董事長大位之爭。

當長榮國際2月25日董監改選變天後，原本大房長子張國華（集團內稱為KH）一統江山的局面，恐將結束，尤其是核心本業長榮海運及長榮航空的經營大權將落入誰手，成了外界關注焦點。

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大哥派隨即反擊，3月5日宣布長榮集團旗下長榮海運、長榮海運（亞洲）有限公司、長榮海運新加坡、意大利海運與長榮香港共5家公司，自3月10日起終止長榮國際（EIC）在台灣之總代理業務，長榮國際近千名員工「歸建」長榮海運。

對於「兄弟再過招」，知情人士說，「這是故意給弟弟派難看，讓長榮國際營收少掉16多億元，對公司營運實際影響，其實很有限。」

知情人士告訴本刊，「長榮國際變天後，哥哥派、弟弟派及二房重新展開的戰局，分為兩條戰線，一條是國內線，也是第一戰，長榮鋼鐵本屆董事任期於11月屆滿的董監改選；另一條戰線則是國外線，巴拿馬商長榮國際有限公司的經營權。」

▲長榮鋼鐵本屆董事任期於今年11月屆滿，將準備全面改選，長榮國際目前持有長榮鋼股權21.69%，占有2席董事。

「最大的戰場，其實是巴拿馬商長榮國際！」這位人士透露，「這次長榮國際改選中，二房力挺大房弟弟派，給了張國煒（集團內稱為小K）拿回巴拿馬商長榮國際董事長大位的一張王牌。」

長榮集團創辦人張榮發所建立的兆元王國，主要股權結構分三塊，一是已故董事長張榮發及家人，二是兩個私人企業長榮國際及巴拿馬商長榮國際，三則兩個財團法人的張榮發基金會及張榮發慈善基金會。

其中，又以巴拿馬商長榮國際的總資產及控股權為最，這間登記在巴拿馬的公司經營項目包括海運、貨櫃廠、物流、飯店及碼頭等，事業遍及倫敦、紐約、東京、漢堡、巴黎、曼谷及檳城等全世界。

由於巴拿馬商長榮國際在海外註冊且未上市，資產與財務實力十分神秘。據了解，巴拿馬商長榮國際總資產逾千億元，再者，「去年航運大好，巴拿馬商長榮國際也大賺千億元！」

依張榮發規劃，巴拿馬商長榮國際的股權由他與兩房四個兒子各持20%，迄今仍是長榮海運最大的股東，持股7.43%。「照創辦人所寫遺囑，遺產全給張國煒，包括二成的巴拿馬商長榮國際持股，加上張國煒自己的二成，合計就是四成，再怎麼說，他都是巴拿馬商長榮國際的最大股東。」熟悉張家人士說。

不過，張榮發過世後，立刻鬧家變，二房張國煒被趕出長榮，因此張國煒六年前打遺產官司時，就是要大房拿出巴拿馬商長榮國際五年的財報（巴拿馬商長榮國際現由張國華當董事長、柯麗卿當總經理）。如今，在長榮國際改選時，二房力挺弟弟派，給了張國煒拿回巴拿馬商長榮國際大權的契機。

接下來，「若弟弟派與張國煒合作，持股加起來八成穩贏；若大哥派上門談合作，加起來六成，也有贏面。」張國煒都可藉此取得關鍵地位，這位人士不諱言，二房最不樂見的局面，則是大房哥哥派與弟弟派打破僵局重新談和。看來，這盤家變的新棋局，還有戲可看。

長榮海運則表示，為提升營運績效降低成本，自2017年起即陸續收回全球各地代理行，整併船務代理業務收回自營，成立海外子公司，迄今已進行16個國家，為貫徹此政策，台灣船務代理收回自營之提案，今年1月25日董事會通過在案，且據以規劃執行中。

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