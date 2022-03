俄「情報機構密件」洩漏：俄軍1萬人陣亡　軍事行動恐失敗告終

▲俄羅斯聯邦安全局(FSB)內部情報指出,俄軍已經陣亡1萬人。(圖/烏克蘭國防部臉書)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯國防部日前透露,出兵烏克蘭的「特別軍事行動」,俄軍陣亡人數498人,與當時烏克蘭同一天宣布的擊斃9000多人戰果,出入甚多。不過根據俄羅斯聯邦安全局(FSB)內部情報分析指出,陣亡兵力多達1萬人,甚至軍事行動很有可能以失敗告終。

根據英國媒體《泰晤士報》7日報導,俄羅斯反貪腐網站Gulagu.net負責人、人權運動人士奧塞奇金(Vladimir Osechkin)公布一份由 FSB分析師所寫的匿名報告稱, FSB在俄軍發動軍事行動前,對於總統普丁(Vladimir Putin)的計畫一無所知,也沒有對制裁制定應變計畫。

撰寫報告的FSB 分析師聲稱,俄軍陣亡人數可能達到1萬人,由於尚未與主力部隊取得聯繫,政府目前無法掌握準確的死亡人數。

▲車臣暗殺小隊被剷除後,領導人小卡德羅夫氣到差點跟俄軍衝突。(圖/翻攝自Twitter/@Luka_Duvnjak)



報告中還提到,車臣為了暗殺烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)派出的「暗殺小隊」遭烏克蘭軍隊剷除後,車臣共和國領導人小卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)當場氣炸,甚至差點要與俄軍發生衝突。

報告中指出,即使澤倫斯基被暗殺,俄軍也幾乎沒有勝算,即使只有遭遇烏克蘭最小程度抵抗,俄羅斯需要超過50萬兵力才能佔領烏克蘭,這還不包括補給和後勤人員。

報告中指出,因為俄羅斯經濟面臨崩潰危險,戰爭的最後期限到6月為止,如果西方拒絕談判,俄方立場可能變成跟二戰時德國一樣。

Last night, an alleged FSB whistle-blower letter was published that damned Russia's military performance in Ukraine and predicted a disaster for the RU in the next weeks and months. I wasn't sure if it was authentic - as Ukraine had previously leaked fake FSB letters as psy-ops.