俄「情報機構密件」洩漏：俄軍1萬人陣亡　軍事行動恐失敗告終

▲俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部情報指出，俄軍已經陣亡1萬人。（圖／烏克蘭國防部臉書）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部日前透露，出兵烏克蘭的「特別軍事行動」，俄軍陣亡人數498人，與當時烏克蘭同一天宣布的擊斃9000多人戰果，出入甚多。不過根據俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部情報分析指出，陣亡兵力多達1萬人，甚至軍事行動很有可能以失敗告終。

根據英國媒體《泰晤士報》7日報導，俄羅斯反貪腐網站Gulagu.net負責人、人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）公布一份由 FSB分析師所寫的匿名報告稱， FSB在俄軍發動軍事行動前，對於總統普丁（Vladimir Putin）的計畫一無所知，也沒有對制裁制定應變計畫。

撰寫報告的FSB 分析師聲稱，俄軍陣亡人數可能達到1萬人，由於尚未與主力部隊取得聯繫，政府目前無法掌握準確的死亡人數。

▲車臣暗殺小隊被剷除後，領導人小卡德羅夫氣到差點跟俄軍衝突。（圖／翻攝自Twitter/@Luka_Duvnjak）



報告中還提到，車臣為了暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）派出的「暗殺小隊」遭烏克蘭軍隊剷除後，車臣共和國領導人小卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）當場氣炸，甚至差點要與俄軍發生衝突。

報告中指出，即使澤倫斯基被暗殺，俄軍也幾乎沒有勝算，即使只有遭遇烏克蘭最小程度抵抗，俄羅斯需要超過50萬兵力才能佔領烏克蘭，這還不包括補給和後勤人員。

報告中指出，因為俄羅斯經濟面臨崩潰危險，戰爭的最後期限到6月為止，如果西方拒絕談判，俄方立場可能變成跟二戰時德國一樣。

Last night, an alleged FSB whistle-blower letter was published that damned Russia's military performance in Ukraine and predicted a disaster for the RU in the next weeks and months. I wasn't sure if it was authentic - as Ukraine had previously leaked fake FSB letters as psy-ops. — Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022

俄國情資專家葛羅西夫（Christo Grozev）在推特表示，烏克蘭曾經洩露假的FSB文件作為心理戰術，但他把報告拿給2名前任跟現任FSB工作人員看，他們都表示，「這毫無疑問是同事寫的」。

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