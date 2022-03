俄軍朝民車「連轟三砲」影片曝光　烏克蘭議員氣炸：這是種族屠殺

▲俄軍在基輔近郊,轟炸一輛民用汽車。(圖/翻攝自KYIV operative)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭進入第14天,烏克蘭多次指控俄軍朝平民開火,烏克蘭女議員索夫桑(Inna Sovsun)在推特上曝光一段影片,一部民車在基輔近郊,遭到俄軍連開3砲轟炸。讓她氣得痛罵,「這是種族屠殺」。

監視器的畫面中顯示,一輛烏克蘭民眾駕駛的汽車,看到遠方轉角處的一輛俄軍戰車,還未做出反應,就突然就遭到戰車連轟3砲,畫面也因此佈滿了硝煙,當硝煙散去之後,汽車已被轟到只剩下骨架。

This is how the #russian army shoots civilian cars near #Kyiv.

They are massacring #Ukrainians. They have an order to shoot at civilians. This is genocide! This is fascism! #Putin = Hitler! pic.twitter.com/VmJyXP6Wr2