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俄軍朝民車「連轟三砲」影片曝光　烏克蘭議員氣炸：這是種族屠殺

▲▼俄軍在基輔近郊，轟炸一輛民用汽車。（圖／翻攝自KYIV operative）

▲俄軍在基輔近郊，轟炸一輛民用汽車。（圖／翻攝自KYIV operative） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭進入第14天，烏克蘭多次指控俄軍朝平民開火，烏克蘭女議員索夫桑（Inna Sovsun）在推特上曝光一段影片，一部民車在基輔近郊，遭到俄軍連開3砲轟炸。讓她氣得痛罵，「這是種族屠殺」。

監視器的畫面中顯示，一輛烏克蘭民眾駕駛的汽車，看到遠方轉角處的一輛俄軍戰車，還未做出反應，就突然就遭到戰車連轟3砲，畫面也因此佈滿了硝煙，當硝煙散去之後，汽車已被轟到只剩下骨架。

索夫桑痛批，這就是俄羅斯的軍隊！在基輔附近砲擊民用汽車，他們正在種族屠殺烏克蘭人，他們奉命向平民開火，這是種族滅絕！這是法西斯主義，普丁等於希特勒！

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