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女記者逃出俄國爆高官不滿普丁出兵　「莫斯科瀰漫恐慌氣氛」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁出兵入侵烏克蘭，多名官員不滿其行動。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯女記者魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）近期訪問多名俄高官，她指出部分官員對普丁出兵烏克蘭之舉感到不悅，俄國政府內瀰漫著恐慌的氣氛。

根據俄國《faridaily》報導，記者洛佐夫斯基（Ilya Lozovsky）將魯斯塔莫娃的報導譯成英文，魯斯塔莫娃目前已逃離俄國，她曾在英國廣播公司（BBC）俄語服務、俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）及俄國新聞網站RBC工作。

魯斯塔莫娃指出，受訪的官員和議員對普丁的行動不滿，日漸擔心其對烏克蘭戰爭的處理方式，自從入侵初期就有許多官員和普丁疏遠。

「有許多人感到氣餒、害怕，並做出災難性預測」，魯斯塔莫娃提到，一名親近克里姆林宮的消息人士更直言，對於普丁出兵一事，沒有任何人感到喜悅，多數人都明白這是一個錯誤，「但在履行職責過程中，總透過某種解釋來說服自己」。

魯斯塔莫娃表示，很可能只有普丁最核心圈的人事先知道出兵一事，包括俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）以及反情報部門首長。

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