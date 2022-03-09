拜登禁俄石油：捍衛自由要付出代價　普丁在加油站傷害美國家庭

▲美國總統拜登宣布，美國禁止進口俄羅斯石油、煤炭、天然氣。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登宣布，美國禁止進口俄羅斯石油、煤炭，儘管「捍衛自由要付出代價」，也會讓美國付出代價，但是立法單位都團結起來，不分民主、共和兩黨都採取一致行動，「共和黨人和民主黨人都清楚我們必須這樣做」。

根據CNN報導，拜登強調，「普丁的戰爭已經在加油站，傷害美國家庭」包括不斷上漲的天然氣價格，自從普丁在烏克蘭邊境開始軍事集結以來，就在那時，美國的天然氣價格上漲了75美分，並隨著這一系列行動進一步上漲。

拜登補充，「我將盡我所能，盡量減少普丁對國內價格上漲造成的影響」。

拜登特別向石油與天然氣業者喊話，戰爭影響不是過度漲價、剝削美國消費者的藉口，「我不會容忍這樣的狀況」。

▲拜登表示，普丁的戰爭正在加油站，傷害美國家庭。（圖／路透社）



拜登強調，普丁永遠無法占領整個烏克蘭，「普丁似乎決心不惜一切代價繼續他的殺人之路」如果今天不向普丁對全球和平與穩定的攻擊做出回應，明天自由世界和美國人民將付出更大代價。

拜登最後說，烏克蘭人民勇敢、愛國、嚮往自由生活而頑強抵抗的決心，鼓舞了全世界，普丁的戰爭給烏克蘭婦女、兒童造成巨大的痛苦和不必要的生命損失，也讓俄羅斯人民身受其害。

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