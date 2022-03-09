歐盟跟進美英　討論減少對俄石油、天然氣能源依賴





▲原油價格在一系列制裁下飆升。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電

歐洲理事會主席米歇爾今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭破壞歐洲安全，將邀請成員國領導人10日至11日開會討論強化防禦、減少對俄羅斯的能源依賴，以應對危機和挑戰。

米歇爾（Charles Michel）今晚向成員國領袖發出邀請信，將在3月10日至11日在法國舉行非正式會議，會議將由目前擔任歐盟輪值主席國的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持。

而俄羅斯侵略烏克蘭將是這次會議的主題，米歇爾表示成員國將討論如何強化歐洲防禦能力、減少對俄羅斯天然氣、石油及煤炭等的依賴，以及讓歐洲經濟實力更強大。

他指出，由於俄烏戰事，歐洲比以往任何時候都更需維護主權，減少對外依賴，並打造新的成長和投資模式。

歐盟強調，俄羅斯侵略烏克蘭除嚴重違反國際法，也破壞歐洲安全，歐盟與烏克蘭一起站在自由和民主的一邊，烏克蘭是歐洲大家庭的一部分。

歐洲發電等所需的天然氣，約有4成是從俄羅斯透過管線送往歐洲，能源依賴影響歐洲對俄國制裁力道，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）近日就表示，從俄羅斯的能源進口對歐洲人生活為「不可或缺」，告誡西方制裁時不要禁止俄羅斯石油與天然氣進口，這麼做將讓歐洲的能源安全處於風險中。