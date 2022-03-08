旅遊團群聚源頭隱匿接觸史？莊人祥曝接觸過程：衛生局調查中

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣近期出現遊覽車旅遊團染疫事件，經過疫調發現，確診個案中的案20913曾和新北設計師案相關確診個接觸，但當時新北設計師案件未匡列到案20913。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，會請衛生局持續調查是否有違反傳染病防治法。

莊人祥說明，經過疫調發現，案20913曾經到案20248家中拜訪，不過當時其實沒有實際跟案20248接觸，是和家中外傭接觸，而案20913在2/20~2/22就已經去旅遊了，然後案20248是2/24確診，當時案20913已經旅行回來，所以當時就算記得，也已經有相關接觸史了。

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莊人祥進一步提到，相關接觸史也是衛生局後續要求提供工作日誌才追出來，會請衛生局針對這兩位去調查有沒有違反傳染病防治法。

而針對疫調作業是否有疏失，醫療應變組副組長羅一鈞也直言，疫調人員經過兩年來疫情考驗，磨練出很多做疫調的技巧，再加上有些人在生病期間，可能會無法回想一些事情，「因此要給個案一點保留空間，透過輔助工具盡量去拼湊迷失的拼圖，跨縣市傳染鏈是大家一起拼起來，至於是否要因為誰想不起來，而要被冠上罪名，大可不必。」