被正妹煞到一路尾隨　色男當街對著她尻槍！獲緩刑接受治療

▲台北市一名陳姓男子去年晚間7月被路人正妹煞到，竟一路尾隨其回家，還當著正妹的面當場脫褲打手槍。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

北市一名陳姓男子去年7月晚間11點時，在路上看見一名路人正妹獨自一人返家，瞬間對正妹一見傾心，竟一路尾隨正妹返家，等到她進入公寓，站在正妹走過樓梯間窗戶可以看到外面的角度，當街脫褲對著正妹「打手槍」，正妹嚇得花容失色，當場報警。台北地院審理後，依公然猥褻罪，判處陳男拘役20日，緩刑2年，並須每3個月看一次心理醫生。

正妹指控，陳姓男子去年7月晚間一路跟著她返家，行經其公寓1、2樓的樓梯間轉角時，一回頭竟就看到陳男對著她的住家方向，在大街上脫褲打手槍，嚇得她當場報警。檢警調閱相關監視器畫面，發現陳男一路跟在正妹身後，在正妹返家後仍在巷道內徘徊，站立在正妹住所公寓對面之事實。陳男到案後坦承一切犯行。

台北地院審理後，審酌陳男先前並無犯罪前科，經此次經歷後，認為陳男應能有所警惕而無再犯之虞，衡量陳男的身心狀況後，認為陳男有必要於緩刑期間接受精神治療，以此控制病情，避免類似案件再度發生，因此依公然猥褻罪，判處陳男拘役20日，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束，並須在執行檢察官的監督下，每3個月看一次心理醫生。