韓國人妻驚「大S成了圈內人」送祝福！　網笑喊：電話號碼不能換

▲大S再婚對象是韓團「酷龍」具俊曄。（圖／翻攝自IG／大S、具俊曄）



記者施怡妏／綜合報導

大S剛和汪小菲離婚，8日宣布再婚！對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，男方在IG宣布喜訊，兩人其實20多年前就曾交往過，嫁到韓國多年的部落客「台灣妞韓國媳」一早醒來看到新聞驚呆，，「大S變成我們韓國人妻界的是不是」，恭喜對方之外同時也很好奇，大S跟具俊曄都用什麼語言溝通，貼文引起討論。

部落客「台灣妞韓國媳」在粉專發文，一覺醒來大S就變成韓國人妻，「這樣算起來我算是前輩了，可以說半語吧？」她也開玩笑直呼大S的本名「熙媛啊~~」雖然聽到消息很震驚，但還是送上祝福，「兩個人互相珍惜就是一件好事，恭喜恭喜」，不過，最讓她感到好奇的是，「她跟老公溝通都用甚麼語言？」

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貼文一出，網友們也給予祝福，「今年最震驚！已經沒有其他事可以嚇倒我了」、「看到那句熙媛啊，突然有種韓劇婆婆叫媳婦的感覺」、「這對我很可以，幸福兜了一個圈」、「覺得熙媛這個名字就很韓國耶，恭喜她」、「所以要和舊愛破鏡重圓不能換電話號碼」、「在20年前交往時就能溝通了，我想20年後，翻譯軟體那麼隨手取得，就不是什麼問題了」。

兩人是如何重新牽起緣分？具俊曄接受韓媒《tvdaily》專訪時透露，當時看到她離婚後，是鼓起勇氣打給對方，兩人聊天聊著就像是回到20年前的感覺，並坦言已經交往好幾個月，最後是他主動求婚，雖然沒有辦法辦婚禮，但他已經準備來台陪伴愛妻度蜜月，一起度過小倆口的新婚日子。