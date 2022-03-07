張競／共機南海失事「以演習掩蓋搜救？」　真是別鬧了⋯⋯

▲越南媒體爆料，解放軍運-8反潛機疑似墜毀在南海，並且以軍演掩飾搜救。（圖／取自國防部）



文／張競

越南媒體軍事記者Duan Dang透過社交媒體爆料，指稱3月1日大陸海南海事局突然發佈航行警告，透過管制海域來掩飾搜救當日運八型軍機失事行動。

經過查證，這位記者所提到海南海事局所發佈航行警告應為【瓊航警20/22】以及【瓊航警23/22】兩份冠以「軍事演習」所發佈之航行警告，相關海域覆蓋範圍請自行查閱。在隨著這位記者起舞前，在此必須提醒下列幾點：

1.中國大陸對於軍機失事，早就對外發佈新聞，沒有刻意掩飾；舉例來說，2018年1月29日運八型機在貴州省綏陽縣鄭場鎮失事，不要說是當天就有媒體報導，2月2日南部戰區批准將殉職人員列為革命烈士，2月4日就舉辦追悼會，所有經過經過媒體報導，網際空間都留有記錄。

2.從0301開始，美軍對南海情蒐活動強度沒有明顯提升跡象。三亞飛航情報區未曾發佈過任何涉及海空聯合搜救活動之飛安通報；查閱前述兩個演習區域內，相關飛行航跡，亦無任何搜救盤旋或搜索跡象。

3.回過頭來審閱中國大陸海南海事局近日所發航行警告類別：人員落水【瓊航警21/22】、漁船翻扣漂移【瓊航警15/22】、遊艇“學敏企業號”失聯【瓊航警13/22】、人員落水【瓊航警12/22】以及遊艇翻扣漂移【瓊航警10/22】，其實若是要搜救失事軍機與人員，沒有道理不發佈航行警告。

▲張競對於解放軍「以軍演掩飾搜救」，則有不同看法。（圖／記者任以芳攝）



4.其實還要注意，海南相關海警單位與艦艇及海巡機並未在相關海域及空域現身，亦無配合偵巡搜索航跡。現在武警已經劃歸中央軍委統一指揮，假若真要是針對運八機失事進行海上搜救，海警單位會像個局外人袖手旁觀嗎？

5.此外更建議大家觀察一下，從3月1日開始，中國大陸運八型機並無停飛跡象，從3月1日到3月7日這位越南記者來這麼個馬後砲，我們在跟著瞎胡鬧之前，還是先思考相關徵候是否與此種臆測相稱，不要隨著起舞吧！

最後提醒一下，這位記者所發佈訊息其實只有顯露部份，媒體報導也只是針對其公開部份，但這位記者還是賣了個關子，想要看全部資訊嗎？很冷酷地顯示【This post is for paid subscribers 】用點腦袋就知道這是怎麼回事囉！