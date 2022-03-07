新北雙和醫院金門服務台啟動　楊鎮浯：提供赴台轉診鄉親更好服務

▲楊鎮浯、新北市政府衛生局長陳潤秋、雙和醫院長程毅君今天共同主持「金門縣政府鄉親服務台」服務啟動儀式。（圖／翻攝楊鎮浯臉書）



記者杜冠霖／新北報導

金門縣政府繼在台大醫院、台北榮民總醫院及三軍總醫院等院設置金門鄉親服務櫃台，今天舉行雙和醫院駐點設置及啟動儀式，金門縣長楊鎮浯表示，許多金門旅台鄉親在新北中和、永和地區落腳，若有轉診需求，雙和醫院是不少民眾的首選，因此金門縣府團隊一定會善用這平台，照顧好每一個有醫療需求的鄉親和家屬。

楊鎮浯指出，為了提供自赴台轉診鄉親更好的服務，金門縣府在榮總服務櫃檯，緊接著三總、台大等醫院也陸續開設櫃檯服務大家，雙和醫院則是在北部第四處服務據點。

楊鎮浯說，中永和區域有數十萬旅台鄉親，不少民眾赴台轉診，都會就近前往雙和醫院就醫診療，除了方便之外，也讓陪病的家屬免於長距離的舟車勞頓。

楊鎮浯表示，委託台北醫學大學運營的雙和醫院，是具有醫學中心水平的大型醫院，服務的中永和居民，縣府這次促成服務台的成立，一方面盼能連結北醫團隊的能量，二來也讓轉診民眾受惠。

對於雙和醫院新增的轉診服務，楊鎮浯指出，要特別要感謝北醫與雙和醫院的鼎力支持，在院內設立金門鄉親服務台，縣府團隊一定會善用這個平台，做好轉診就醫服務，我也勉勵醫療團隊，一定要照顧好每一個有醫療需求的鄉親和家屬。

另外，楊鎮浯也指出，要好好感謝新北市政府與市長侯友宜，在疫情期間，多方協助返國鄉親防疫旅館的檢疫，讓金門在防疫過程中減壓不少。

▼雙和醫院「金門縣政府鄉親服務台」服務啟動儀式。（圖／翻攝楊鎮浯臉書）

