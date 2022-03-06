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台南新增2名本土病例　黃偉哲籲打追加劑足跡重疊者務必做篩檢

▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市6日新增2名COVID-19本土案例，分別為鹽水區60多歲女性案20973及70多歲男性案20974，台南市長黃偉哲說明，兩名新增案例5日南市公布之案20912親友，因案20912於3月4日確診，兩人被匡列為居家隔離者，安排採檢後陽性確診。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長指出，今天有兩例確診的案例，這兩個案例是由5日所公布的20912他們的同住家人，所以可見案20912他已經把病毒傳染給他的家人，20973跟20974的這兩個案例，20912在2月22日坙26日參加了旅行團，那這個旅行團同坐一個遊覽車裡面，這個遊覽車裡面有一個高雄5日公布的案例案20860跟20861跟新北案例案20913，同樣的旅行團，但這個傳染途徑的感染順序是從哪邊來的要看基因定序，至少可以找到關聯性，但是不論如何，在這個非常時期要去參加旅遊不是不行，但是病毒傳染鏈以及基因定序還有一些不明的部分，所以一直導致我們還是無法完全放鬆，即便從3月7日開始中央CDC已經放寬居家檢疫的天數，尤其是從國外回來的居家檢疫天數，這個部分當然尊重中央的作法，但是顯然國人對於清零政策還是高度要求的。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，看看隔壁香港一天大概36000多個案例，大概15％的香港居民已經感染過了，已經嚴重影響到香港的醫療量能，那在隔壁的越南許多台商都在那，每天大概10萬人，所以我們還是要戒慎恐懼，香港人口約越南的1/15，但是不管如何國人對於清零的要求還是相當高，因此懇請各位國人朋友跨縣市旅遊移動的時候，還是一定要做好防疫措施，那跟家人相處的時候雖然比較不設防，但是日前的歸仁案例一家10口有5人互相感染，非常可惜，現在又有鹽水的案例，一傳二全家3人中標，所以還是要請大家做好防疫措施，千萬不能夠掉以輕心，如果你認為要清零的話，如果你認為要跟病毒共存的話，那又是另外一個邏輯。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲呼籲，現在仍是疫情非常時期，請大家不要掉以輕心，在外縣市旅遊時，務必加強防疫措施，同時也請關注自身與周圍家人朋友的健康狀況，做好基本防疫措施，並應儘速接種疫苗，以獲得保護力。黃偉哲強調，市府將進一步瞭解案20912、20973、20974的接觸史，同時密切注意與個案同遊覽車之親友身體情況，盼阻斷任何可能的傳播鏈。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖進一步說明，案20973為無症狀個案，已接種3劑疫苗，CT值11.71；案20974已接種2劑疫苗，CT值14.29，3月5日出現咳嗽症狀。許以霖表示，個案家經營雜貨店，除了涉及之相關足跡已完成清消，4日及5日已發放居家快篩給當地民眾，並於6日下午1時至4時，於鹽水區大莊天月宮開設社區篩檢站，針對社區約200多位居民進行小型篩檢。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說，目前篩檢人數約為100人，結果皆為陰性。他再次強調，請與個案20912、20973、20974足跡重疊或相關者，以及三明里大莊社區民眾，持身分證及健保卡前往篩檢站篩檢，或是聯繫南市衛生局，由衛生局協助安排篩檢。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增2確診個案，並完成清消，但疫調足跡會更深入以期超前部署，阻斷傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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