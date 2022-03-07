調查外籍家庭看護工轉換工作　監委徵求移工協助填寫問券

▲監察院辦理「外籍家庭看護工轉換工作之現況」問卷調查。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

監察委員鴻義章、王委員、紀惠容為調查案件所需，自即日起至5月31日止，辦理「外籍家庭看護工轉換工作之現況」問卷調查，並以菲律賓文、印尼文、泰文、越南文等4種語言語建置線上問卷。

監察院7日上午發布新聞稿表示，為蒐集、瞭解外籍家庭看護移工申請轉換雇主或工作的過程因素，包括工作經驗、為何想要轉換及實際選擇等行為及所面臨問題，因此監察院辦理「外籍家庭看護工轉換工作之現況」問卷調查。

監察院說明，問卷對象並不限於已經成功轉換過雇主或工作的移工朋友，「只要是目前或曾經從事過家庭看護工作者，都是我們的對象」，請民眾協助轉發身邊目前或曾經從事家庭看護工作的移工朋友填寫。

監察院也說，本次調查採匿名方式辦理，調查內容並無特殊標記連結移工與雇主資訊，不會把問卷結果及任何個人資料進行比對分析，也不會提供給其他單位，請民眾放心轉請移工朋友填寫，移工朋也請放心留下經驗及寶貴意見。

監察院表示，為方便移工朋友閱讀及填寫，本次調查問卷依菲律賓文、印尼文、泰文、越南文等四語建置線上問卷，如有疑問可撥打電話聯絡，為方便轉發身邊目前或曾經從事家庭看護工作的移工朋友填寫，調查問卷也製作簡易圖卡說明。